«Утрата контроля»: Зеленского отправили к психиатру после матерного интервью
Психиатр Зайцев считает поведение Зеленского на интервью утратой контроля
Владимир Зеленский. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official
Владимир Зеленский должен обратиться за помощью к психиатру или психотерапевту, уверен руководитель группы психиатрических исследований Центра нейрохирургии имени Бурденко Олег Зайцев. Комментируя его матерное интервью блогеру Лексу Фридману, эксперт заявил о потере контроля.
«Ну, а то, что Зеленский стал высказываться в интервью, используя матерные выражения, говорит о том, что он утрачивает контроль, по-видимому, за собой, за своими выражениями. Это уже достаточно высокая степень утраты контроля», — цитирует психиатра kp.ru.
Напомним, Владимир Зеленский трижды сматерился во время интервью у блогера Лекса Фридмана. Он использовал нецензурную лексику на русском языке для оценки помощи со стороны западных союзников. Позже офис Зеленского оскорбил украинцев, попытавшись оправдать его за мат в эфире.