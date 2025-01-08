«Утрата контроля»: Зеленского отправили к психиатру после матерного интервью

Владимир Зеленский должен обратиться за помощью к психиатру или психотерапевту, уверен руководитель группы психиатрических исследований Центра нейрохирургии имени Бурденко Олег Зайцев. Комментируя его матерное интервью блогеру Лексу Фридману, эксперт заявил о потере контроля.

«Ну, а то, что Зеленский стал высказываться в интервью, используя матерные выражения, говорит о том, что он утрачивает контроль, по-видимому, за собой, за своими выражениями. Это уже достаточно высокая степень утраты контроля», — цитирует психиатра kp.ru.