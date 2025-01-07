«Великая трагедия»: Экс-советник Пентагона «прочитал» истинные мысли Зеленского в матерном интервью
Отставной полковник Макгрегор: Зеленский сам выдал неверие в собственный успех
В недавнем интервью американскому подкастеру Лексу Фридману Владимир Зеленский показал, что уже и сам не верит в собственный успех. Конфликт де-факто проигран бывшим комиком, но Вашингтон всё ещё боится это признать, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор, окрестив возникшую ситуацию «великой трагедией».
«Я не думаю, что он [Зеленский] верит в то, что у него есть хоть какой-нибудь шанс на успех. <...> Он не заинтересован в Украине. Его не назначали и не выбирали на его должность, чтобы он делал хоть что-то для Украины», — сказал Макгрегор в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive.
Экс-советник Пентагона также потребовал признать главу киевского режима преступником из-за разжигания «ненужной резни и смерти». Офицер в отставке напомнил, что президентские полномочия Зеленского давным-давно закончились.
Напомним, что недавно Зеленский дал Фридману трёхчасовое интервью. Бывший комедиант трижды сматерился, используя нецензурную лексику на русском языке. Оправдывать политика пришлось его администрации.
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