Авиакатастрофа в Казахстане
Новый год
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 января, 04:06

«Великая трагедия»: Экс-советник Пентагона «прочитал» истинные мысли Зеленского в матерном интервью

Отставной полковник Макгрегор: Зеленский сам выдал неверие в собственный успех

В недавнем интервью американскому подкастеру Лексу Фридману Владимир Зеленский показал, что уже и сам не верит в собственный успех. Конфликт де-факто проигран бывшим комиком, но Вашингтон всё ещё боится это признать, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор, окрестив возникшую ситуацию «великой трагедией».

«Я не думаю, что он [Зеленский] верит в то, что у него есть хоть какой-нибудь шанс на успех. <...> Он не заинтересован в Украине. Его не назначали и не выбирали на его должность, чтобы он делал хоть что-то для Украины», — сказал Макгрегор в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive.

Экс-советник Пентагона также потребовал признать главу киевского режима преступником из-за разжигания «ненужной резни и смерти». Офицер в отставке напомнил, что президентские полномочия Зеленского давным-давно закончились.

Напомним, что недавно Зеленский дал Фридману трёхчасовое интервью. Бывший комедиант трижды сматерился, используя нецензурную лексику на русском языке. Оправдывать политика пришлось его администрации.

В Госдуме указали на агонию Зеленского перед «прощальными гастролями»
В Госдуме указали на агонию Зеленского перед «прощальными гастролями»
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Полина Никифорова
  • Новости
  • США
  • Украина
  • Владимир Зеленский
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar