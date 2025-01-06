Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий счёл трёхчасовое интервью Владимира Зеленского блогеру Лексу Фридману в статусе «главаря авторитарно-террористического режима» агонией и саморазоблачением. А его правление депутат Госдумы оценил как бездарное и губительное для Украины, также негативное для стабильности и безопасности Европы.

«Укрофюрер публично перешёл на площадную брань и мат, предвидя, очевидно, свою скорую «прощальную гастроль». Но удивляться вряд ли стоит. В среде, где правят наследники Бандеры и неонацистские прихвостни, именно так и заканчивают», — подчеркнул Слуцкий.

По его словам, конец диктатуры Зеленского уже близок. Парламентарий уверен, что он оскорбляет, торгуется и шантажирует ради сохранения власти. При этом Зеленский готов отдать Украину «на полное растерзание западным ястребам». Политик также отметил, что морально и интеллектуально деградировавший Зеленский заслуживает презрения со стороны украинского народа.