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Регион
6 января, 13:39

В Госдуме указали на агонию Зеленского перед «прощальными гастролями»

Слуцкий счёл интервью Зеленского агонией и саморазоблачением

Владимир Зеленский. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Владимир Зеленский. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий счёл трёхчасовое интервью Владимира Зеленского блогеру Лексу Фридману в статусе «главаря авторитарно-террористического режима» агонией и саморазоблачением. А его правление депутат Госдумы оценил как бездарное и губительное для Украины, также негативное для стабильности и безопасности Европы.

«Укрофюрер публично перешёл на площадную брань и мат, предвидя, очевидно, свою скорую «прощальную гастроль». Но удивляться вряд ли стоит. В среде, где правят наследники Бандеры и неонацистские прихвостни, именно так и заканчивают», — подчеркнул Слуцкий.

По его словам, конец диктатуры Зеленского уже близок. Парламентарий уверен, что он оскорбляет, торгуется и шантажирует ради сохранения власти. При этом Зеленский готов отдать Украину «на полное растерзание западным ястребам». Политик также отметил, что морально и интеллектуально деградировавший Зеленский заслуживает презрения со стороны украинского народа.

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Напомним, Владимир Зеленский трижды сматерился во время интервью у блогера Лекса Фридмана. Он использовал нецензурную лексику на русском языке в сторону западных союзников из-за недовольство объемами их помощи. Позже офис Зеленского оскорбил украинцев в попытке оправдать его за мат в эфире.

Борис Эльфанд
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