Трамп заявил, что готов встретиться с Путиным в любое время
Владимир Путин и Дональд Трамп. Обложка © Life.ru / flickr / Trump White House Archived
Президент США Дональд Трамп заявил, что готов встретиться с Владимиром Путиным «в любое время», когда это будет удобно российскому лидеру. Это заявление он сделал во вторник, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.
«В любое время, когда они захотят», — сказал Трамп.
А в ответ на вопрос о возможном прекращении поставок оружия на Украину, лидер Белого дома подчеркнул, что этот вопрос будет рассмотрен.
«Мы на связи с Зеленским. Очень скоро мы поговорим с президентом Путиным. Посмотрим, что произойдёт», — заявил республиканец.
Ранее в Кремле высказались насчёт «скорого» разговора Путина и Трампа. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что никаких конкретных предложений об организации телефонного разговора между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным от Вашингтона пока не поступало.