Трамп заявил, что готов встретиться с Путиным в любое время

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов встретиться с Владимиром Путиным «в любое время», когда это будет удобно российскому лидеру. Это заявление он сделал во вторник, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

«В любое время, когда они захотят», — сказал Трамп.

А в ответ на вопрос о возможном прекращении поставок оружия на Украину, лидер Белого дома подчеркнул, что этот вопрос будет рассмотрен.

«Мы на связи с Зеленским. Очень скоро мы поговорим с президентом Путиным. Посмотрим, что произойдёт», — заявил республиканец.