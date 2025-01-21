На Трампа подали в суд в первый день работы президентом

В первый же день работы на президента США Дональда Трампа подали в суд. Это связано с его новым указом, который упрощает увольнение федеральных служащих. Иск подал профсоюз сотрудников казначейств, которые представляют интересы 37 ведомств, пишет Bloomberg.

«На президента Дональда Трампа подали в суд в связи с указом, упрощающим увольнение высокопоставленных сотрудников государственной службы», — указано в статье.

В иске указано, что Трамп создаёт такую категорию работников, которых можно безапелляционно лишить должности. Действия президента якобы не соответствуют намерениям законодателей, так как Конгресс США установил «право на надлежащую правовую процедуру» для федеральных служащих.