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Регион
21 января, 12:12

В Кремле высказались насчёт «скорого» разговора Путина и Трампа

Ушаков: Предложений по разговору Путина и Трампа от Вашингтона не поступало

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Обложка © ТАСС/Михаил Метцель

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Обложка © ТАСС/Михаил Метцель

Никаких конкретных предложений об организации телефонного разговора между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным от Вашингтона пока не поступало. Об этом журналистам сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Если сигналы поступят из Вашингтона, то подхватим и будем проводить переговоры и контакты. Мы готовы принять сигналы, но пока никаких конкретных выходов на нас, на российских представителей ещё не было», — сказал он.

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Напомним, ранее Дональд Трамп сообщил о намерениях в кратчайшие сроки поговорить и встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным. В последний раз лидеры виделись на саммите G20 в Осаке 28 июня 2019 года. Тогда их разговор продлился больше часа.

Александра Вишнякова
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