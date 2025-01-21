В Кремле высказались насчёт «скорого» разговора Путина и Трампа
Ушаков: Предложений по разговору Путина и Трампа от Вашингтона не поступало
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Обложка © ТАСС/Михаил Метцель
Никаких конкретных предложений об организации телефонного разговора между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным от Вашингтона пока не поступало. Об этом журналистам сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
«Если сигналы поступят из Вашингтона, то подхватим и будем проводить переговоры и контакты. Мы готовы принять сигналы, но пока никаких конкретных выходов на нас, на российских представителей ещё не было», — сказал он.
Напомним, ранее Дональд Трамп сообщил о намерениях в кратчайшие сроки поговорить и встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным. В последний раз лидеры виделись на саммите G20 в Осаке 28 июня 2019 года. Тогда их разговор продлился больше часа.