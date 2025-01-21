В Кремле высказались насчёт «скорого» разговора Путина и Трампа

Никаких конкретных предложений об организации телефонного разговора между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным от Вашингтона пока не поступало. Об этом журналистам сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Если сигналы поступят из Вашингтона, то подхватим и будем проводить переговоры и контакты. Мы готовы принять сигналы, но пока никаких конкретных выходов на нас, на российских представителей ещё не было», — сказал он.