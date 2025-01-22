Дональд Трамп
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Регион
22 января, 00:38

Трамп заявил, что попросил Си Цзиньпина помочь урегулировать конфликт на Украине

Американский президент Дональд Трамп обратился к председателю КНР Си Цзиньпину с просьбой помочь урегулировать ситуацию на Украине. Об этом американский политик сообщил во время разговора с представителями СМИ в Белом доме, обсуждая свой последний телефонный диалог с китайским руководителем.

«Да, я сказал, что необходимо решить этот вопрос. Он не предпринимает достаточных усилий в этом направлении. У него много власти, как и у нас. Я уточнил: нужно найти решение», — отметил Трамп в ответ на вопрос, просил ли он Си Цзиньпина вмешаться в украинский кризис.

Путин и Си Цзиньпин беседовали по видеосвязи 1,5 часа
Путин и Си Цзиньпин беседовали по видеосвязи 1,5 часа

Телефонная беседа между Си Цзиньпином и Трампом состоялась 17 января. Церемония инаугурации Трампа прошла 20 января.

Ранее в Раде Украины высказывали предположения, что желание Владимира Зеленского привлечь Евросоюз к переговорам может стать причиной его возможного отстранения от власти. США сами стремятся определять участников переговорного процесса, игнорируя позицию лидера киевского режима.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / amagnawa1092

Лия Мурадьян
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