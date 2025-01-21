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Регион
21 января, 12:38

Путин и Си Цзиньпин беседовали по видеосвязи 1,5 часа

Ушаков заявил, что созвон Путина и Си Цзиньпина не связан с инаугурацией Трампа

Президент РФ Владимир Путин на протяжении 1 часа 35 минут общался по видеосвязи с председателем КНР Си Цзиньпином, при этом удалось конструктивно обсудить ряд важных моментов. Об этом рассказал журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«Это была весьма обстоятельная беседа, прошедшая, как всегда, в дружеской атмосфере, она продолжалась 1 час 35 минут. Были подробно обсуждены как двусторонние [вопросы], так и международная проблематика», — уточнил он.

По его словам, общение политиков не было связано с инаугурацией нового президента США Дональда Трампа. Ушаков подчеркнул, что беседа руководителей РФ и Китая стала традиционной для начала года, а договорённость по дате была достигнута ещё в конце 2024-го.

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Напомним, президент России Владимир Путин провёл видеовстречу с председателем КНР Си Цзиньпином. Пресс-служба Кремля показала кадры общения политиков. Российский лидер заявил о стабилизирующей роли России и Китая в нынешних геополитических условиях. Также Путин назвал доброй традицией переговоры с главой КНР в начале года.

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Telegram / Кремль. Новости

Татьяна Миссуми
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