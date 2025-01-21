Путин и Си Цзиньпин беседовали по видеосвязи 1,5 часа

Президент РФ Владимир Путин на протяжении 1 часа 35 минут общался по видеосвязи с председателем КНР Си Цзиньпином, при этом удалось конструктивно обсудить ряд важных моментов. Об этом рассказал журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«Это была весьма обстоятельная беседа, прошедшая, как всегда, в дружеской атмосфере, она продолжалась 1 час 35 минут. Были подробно обсуждены как двусторонние [вопросы], так и международная проблематика», — уточнил он.