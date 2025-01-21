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Регион
21 января, 09:32

Кремль показал кадры видеовстречи Путина и Си Цзиньпина

Путин заявил о стабилизирующей роли России и Китая в мире

Президент России Владимир Путин в эти минуты проводит видеовстречу с председателем КНР Си Цзиньпином. Пресс-служба Кремля показала кадры беседы лидеров.

Президент России Владимир Путин проводит видеовстречу с председателем КНР Си Цзиньпином. Видео © Telegram/Кремль. Новости

Открывая встречу, Путин поприветствовал коллегу и отметил, что переговоры между лидерами РФ и Китая в начале года уже стали доброй традицией.

«Искренне рад Вас приветствовать и иметь возможность переговорить по сложившейся доброй традиции в начале года, чтобы подвести итоги работы за прошедший период, наметить новые планы по развитию российско-китайского всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия», — подчеркнул он.

Президент РФ также отметил, что сотрудничество Москвы и Пекина играет важную стабилизирующую роль в международных делах, стороны выступают за построение более справедливого многополярного миропорядка. Также Путин констатировал, что дружба РФ и КНР не зависит от мировой конъюнктуры.

Путин заявил, что считает Си Цзиньпина своим другом
Путин заявил, что считает Си Цзиньпина своим другом

Напомним, в начале января президент России анонсировал телефонную беседу с председателем КНР. Детальную повестку переговоров глава государства не уточнил.

Обложка ©

Telegram/Кремль. Новости

Александра Вишнякова
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