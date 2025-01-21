Кремль показал кадры видеовстречи Путина и Си Цзиньпина

Президент России Владимир Путин в эти минуты проводит видеовстречу с председателем КНР Си Цзиньпином. Пресс-служба Кремля показала кадры беседы лидеров.

Президент России Владимир Путин проводит видеовстречу с председателем КНР Си Цзиньпином. Видео © Telegram/Кремль. Новости

Открывая встречу, Путин поприветствовал коллегу и отметил, что переговоры между лидерами РФ и Китая в начале года уже стали доброй традицией.

«Искренне рад Вас приветствовать и иметь возможность переговорить по сложившейся доброй традиции в начале года, чтобы подвести итоги работы за прошедший период, наметить новые планы по развитию российско-китайского всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия», — подчеркнул он.

Президент РФ также отметил, что сотрудничество Москвы и Пекина играет важную стабилизирующую роль в международных делах, стороны выступают за построение более справедливого многополярного миропорядка. Также Путин констатировал, что дружба РФ и КНР не зависит от мировой конъюнктуры.