Путин заявил, что считает Си Цзиньпина своим другом
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Фото © Александр Щербак/ТАСС
Президент России Владимир Путин охарактеризовал председателя КНР Си Цзиньпина как своего друга. Заявление прозвучало в ответ на вопрос корреспондента агентства Синьхуа в ходе совместной прямой линии и пресс-конференции российского лидера.
Путин отметил, что Москва и Пекин регулярно согласовывают свои действия на международной арене.
«Мы продолжим это сотрудничество. Самые теплые приветствия лидеру Китайской Народной Республики, человеку, которого я считаю своим другом, председателю Си Цзиньпину», — добавил глава российского государства.
А ранее президент России назвал Си Цзиньпина человеком, который смотрит в будущее. Глава государства также подчеркнул, что китайский лидер всегда поддерживает начинания в области инноваций, в том числе в ИИ.