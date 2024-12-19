Путин заявил, что считает Си Цзиньпина своим другом

Президент России Владимир Путин охарактеризовал председателя КНР Си Цзиньпина как своего друга. Заявление прозвучало в ответ на вопрос корреспондента агентства Синьхуа в ходе совместной прямой линии и пресс-конференции российского лидера.

Путин отметил, что Москва и Пекин регулярно согласовывают свои действия на международной арене.

«Мы продолжим это сотрудничество. Самые теплые приветствия лидеру Китайской Народной Республики, человеку, которого я считаю своим другом, председателю Си Цзиньпину», — добавил глава российского государства.