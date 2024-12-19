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19 декабря, 11:28

Путин заявил, что считает Си Цзиньпина своим другом

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Фото © Александр Щербак/ТАСС

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Фото © Александр Щербак/ТАСС

Президент России Владимир Путин охарактеризовал председателя КНР Си Цзиньпина как своего друга. Заявление прозвучало в ответ на вопрос корреспондента агентства Синьхуа в ходе совместной прямой линии и пресс-конференции российского лидера.

Путин отметил, что Москва и Пекин регулярно согласовывают свои действия на международной арене.

«Мы продолжим это сотрудничество. Самые теплые приветствия лидеру Китайской Народной Республики, человеку, которого я считаю своим другом, председателю Си Цзиньпину», — добавил глава российского государства.

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А ранее президент России назвал Си Цзиньпина человеком, который смотрит в будущее. Глава государства также подчеркнул, что китайский лидер всегда поддерживает начинания в области инноваций, в том числе в ИИ.

Марина Фещенко
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