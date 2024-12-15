СМИ узнали, каким русским романом вдохновился Си Цзиньпин
NYT: Источником вдохновения Си Цзиньпина стал роман Чернышевского «Что делать?»
В подростковом возрасте председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин прочитал роман Николая Чернышевского «Что делать?». Впечатления от книги остались с ним на всю жизнь и даже стали источником его вдохновения, сообщает американская газета The New York Times (NYT).
Си Цзиньпин упомянул роман «Что делать?» в ходе своего выступления на саммите БРИКС, который состоялся в Казани с 22 по 24 октября. Авторы материала отметили, что его внимание привлёк второстепенный персонаж – Рахметов, который изображает эталонного революционера.
Председатель КНР тогда сообщил, что прочитал эту книгу ещё в подростковом возрасте и подчеркнул, что аскетичный образ жизни Рахметова вдохновил его. Си Цзиньпин даже заявил, что пытался спать без матраса и принимать холодный душ, чтобы следовать этим идеалам. Однако авторы материала предположили, что слова китайского лидера о революционном духе могут быть связаны с его намерениями подорвать влияние Соединённых Штатов.
А ранее президент России Владимир Путин назвал Си Цзиньпина человеком, который смотрит в будущее. Глава государства также подчеркнул, что китайский лидер всегда поддерживает начинания в области инноваций, в том числе в ИИ.
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