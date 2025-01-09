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9 января, 13:14

Путин анонсировал телефонный разговор с Си Цзиньпином

Президент России Владимир Путин заявил, что в ближайшее время состоится его телефонная беседа с председателем КНР Си Цзиньпином. Предстоящие планы он раскрыл на совещании с членами правительства, обсуждая китайско-российское взаимодействие. Детальную повестку переговоров глава государства не уточнил.

«У нас с моим коллегой, с руководителем, лидером Китайской Народной Республики скоро разговор будет телефонный», — подчеркнул Путин.

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Ранее посол России в Китае Игорь Моргулов подвёл итоги уходящего года и рассказал о совместных задачах Москвы и Пекина на 2025 год. Дипломат заявил, что обеим странам предстоит ответить «двойным противодействием» на «двойное сдерживание» Запада.

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Life.ru

Татьяна Миссуми
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