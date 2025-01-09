Путин анонсировал телефонный разговор с Си Цзиньпином
Президент России Владимир Путин заявил, что в ближайшее время состоится его телефонная беседа с председателем КНР Си Цзиньпином. Предстоящие планы он раскрыл на совещании с членами правительства, обсуждая китайско-российское взаимодействие. Детальную повестку переговоров глава государства не уточнил.
«У нас с моим коллегой, с руководителем, лидером Китайской Народной Республики скоро разговор будет телефонный», — подчеркнул Путин.
Ранее посол России в Китае Игорь Моргулов подвёл итоги уходящего года и рассказал о совместных задачах Москвы и Пекина на 2025 год. Дипломат заявил, что обеим странам предстоит ответить «двойным противодействием» на «двойное сдерживание» Запада.
Life.ru