Путин анонсировал телефонный разговор с Си Цзиньпином

Президент России Владимир Путин заявил, что в ближайшее время состоится его телефонная беседа с председателем КНР Си Цзиньпином. Предстоящие планы он раскрыл на совещании с членами правительства, обсуждая китайско-российское взаимодействие. Детальную повестку переговоров глава государства не уточнил.

«У нас с моим коллегой, с руководителем, лидером Китайской Народной Республики скоро разговор будет телефонный», — подчеркнул Путин.