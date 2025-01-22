В Раде объяснили, почему США избавятся от Зеленского
Дубинский: США отстранят Зеленского из-за желания привлечь ЕС к переговорам
Владимир Зеленский. Обложка © kmu.gov.ua
Причиной возможного отстранения Владимира Зеленского и его союзников от власти может выступать стремление США самостоятельно определять участников переговоров, не учитывая желания киевского лидера. Это мнение высказал в социальных сетях депутат Верховной рады Александр Дубинский.
Он полагает, что США и Россия не пригласят за стол переговоров Францию, Германию и страны Прибалтики. Вместо них могут появиться ближайшие соседи Украины: Польша, Словакия, Венгрия, Румыния, Белоруссия и Турция.
«Так Трамп урегулирует вопрос участия НАТО без Германии, Франции, Дании, Великобритании и Италии. Это касается вопроса Уолца «кого будем приглашать», — подытожил Дубинский.
Стоит упомянуть, что Владимир Зеленский ранее высказал сомнения по поводу участия Европы в мирных переговорах по Украине. С таким заявлением он выступил на экономическом форуме в Давосе.