В Раде объяснили, почему США избавятся от Зеленского

Причиной возможного отстранения Владимира Зеленского и его союзников от власти может выступать стремление США самостоятельно определять участников переговоров, не учитывая желания киевского лидера. Это мнение высказал в социальных сетях депутат Верховной рады Александр Дубинский.

Он полагает, что США и Россия не пригласят за стол переговоров Францию, Германию и страны Прибалтики. Вместо них могут появиться ближайшие соседи Украины: Польша, Словакия, Венгрия, Румыния, Белоруссия и Турция.

«Так Трамп урегулирует вопрос участия НАТО без Германии, Франции, Дании, Великобритании и Италии. Это касается вопроса Уолца «кого будем приглашать», — подытожил Дубинский.