В команде Трампа заявили о готовности Зеленского к переговорам с РФ

Владимир Зеленский готов к переговорам с Россией об окончании конфликта на Украине. Такое заявление сделал советник победившего на выборах президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц.

«На самом деле Зеленский даже сейчас входит в комнату и говорит: «Мы готовы работать с вами, президент Трамп, чтобы остановить этот конфликт», — указал советник республиканца в эфире телеканала CBS News.