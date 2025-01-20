В команде Трампа заявили о готовности Зеленского к переговорам с РФ
Советник Трампа Уолтц: Зеленский готов к переговорам с РФ об окончании конфликта
Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans
Владимир Зеленский готов к переговорам с Россией об окончании конфликта на Украине. Такое заявление сделал советник победившего на выборах президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц.
«На самом деле Зеленский даже сейчас входит в комнату и говорит: «Мы готовы работать с вами, президент Трамп, чтобы остановить этот конфликт», — указал советник республиканца в эфире телеканала CBS News.
Уолтц дополнил, что перед администрацией нового американского лидера стоят три вопроса: кого пригласить за стол переговоров, как их за ним усадить, и каковы рамки сделки по Украине. По словам представителя команды Трампа, для урегулирования конфликта мирным путём необходимо участие Москвы и Киева в процессе.
Напомним, что Дональд Трамп неоднократно заявлял о готовности урегулировать конфликт на Украине. Его обещания начали звучать ещё до его предвыборной программы. Республиканец заверял, что сможет решить вопрос за сутки, однако в итоге ему пришлось отказаться от своих слов. Вместе с этим политик открыто заявляет о желании пообщаться с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы обсудить пути урегулирования конфликта. Эксперты считают, что переговоры президентов могут пройти в одной из развивающихся стран. Ожидается, что встреча лидеров состоится не раньше марта.