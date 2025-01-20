Путин заявил о готовности России к диалогу с США по теме Украины

Глава государства Владимир Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ. В частности, в ходе него российский лидер поднял тему предстоящей инаугурации избранного президента США Дональда Трампа и заявил о готовности Москвы к диалогу с Вашингтоном по теме Украины.

«Мы также открыты для диалога с новой администрацией США по украинскому конфликту. Самое важное здесь — устранить первопричины кризиса, о которых мы много раз говорили. Это самое главное», — заявил российский президент.