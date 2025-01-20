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Регион
20 января, 13:58

Путин заявил о готовности России к диалогу с США по теме Украины

Президент Владимир Путин и Дональд Трамп. Обложка © kremlin

Президент Владимир Путин и Дональд Трамп. Обложка © kremlin

Глава государства Владимир Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ. В частности, в ходе него российский лидер поднял тему предстоящей инаугурации избранного президента США Дональда Трампа и заявил о готовности Москвы к диалогу с Вашингтоном по теме Украины.

«Мы также открыты для диалога с новой администрацией США по украинскому конфликту. Самое важное здесь — устранить первопричины кризиса, о которых мы много раз говорили. Это самое главное», — заявил российский президент.

Напомним, что Дональд Трамп неоднократно заявлял о готовности урегулировать украинский конфликт. Его обещания начали звучать ещё до его предвыборной программы. Политик заверял, что сможет решить вопрос за сутки, однако в итоге ему пришлось отказаться от своих слов. Вместе с этим Трамп открыто заявляет о желании пообщаться с президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить пути урегулирования конфликта. Эксперты считают, что переговоры президентов могут пройти в одной из развивающихся стран. К слову, принять у себя встречу глав государств изъявляли власти Сербии и Швейцарии. Ожидается, что встреча лидеров состоится не раньше марта.

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Оксана Попова
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