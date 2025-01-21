Зеленский внезапно заявил, что Европа не будет привлечена к переговорам по Украине
Зеленский усомнился, что Европа будет принимать участие в переговорах по Украине
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Главарь киевского режима Владимир Зеленский выразил сомнение, что Европа будет участвовать в мирных переговорах по Украине. Об этом он сказал, выступая на экономическом форуме в Давосе.
По мнению политика, союзники лишились места за столом переговоров, потому что на первое место они ставили ситуацию с безопасностью в Тихоокеанском регионе, на второе — Ближний восток, и лишь на третье — Украину, тогда как речь шла, по словам Зеленского, о безопасности самой Европы.
«США не беспокоит, останется ли ЕС их союзником в дальнейшем. Вашингтон не считает, что Европа может предложить Америке что-то действительно значимое», — отметил комик-политик, добавив, что Европа должна бороться за право голоса и должна наравне с Украиной определять условия будущих соглашений о мире.
Напомним, что Дональд Трамп не раз высказывал готовность к разрешению конфликта в Украине. Его обещания начали звучать еще до начала предвыборной кампании. Республиканец утверждал, что сможет решить проблему всего за один день, однако в итоге ему пришлось отступить от этих заявлений. Тем не менее, он открыто выражает желание поговорить с президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить возможные пути разрешения конфликта. Эксперты полагают, что встреча президентов может состояться в одной из развивающихся стран, и ожидается, что она пройдёт не раньше марта.