Главарь киевского режима Владимир Зеленский выразил сомнение, что Европа будет участвовать в мирных переговорах по Украине. Об этом он сказал, выступая на экономическом форуме в Давосе.

По мнению политика, союзники лишились места за столом переговоров, потому что на первое место они ставили ситуацию с безопасностью в Тихоокеанском регионе, на второе — Ближний восток, и лишь на третье — Украину, тогда как речь шла, по словам Зеленского, о безопасности самой Европы.