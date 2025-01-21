Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 января, 14:56

Зеленский внезапно заявил, что Европа не будет привлечена к переговорам по Украине

Зеленский усомнился, что Европа будет принимать участие в переговорах по Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Главарь киевского режима Владимир Зеленский выразил сомнение, что Европа будет участвовать в мирных переговорах по Украине. Об этом он сказал, выступая на экономическом форуме в Давосе.

По мнению политика, союзники лишились места за столом переговоров, потому что на первое место они ставили ситуацию с безопасностью в Тихоокеанском регионе, на второе — Ближний восток, и лишь на третье — Украину, тогда как речь шла, по словам Зеленского, о безопасности самой Европы.

Зеленского лишили «даже места в предбаннике» на переговорах о судьбе Украины
Зеленского лишили «даже места в предбаннике» на переговорах о судьбе Украины

«США не беспокоит, останется ли ЕС их союзником в дальнейшем. Вашингтон не считает, что Европа может предложить Америке что-то действительно значимое», — отметил комик-политик, добавив, что Европа должна бороться за право голоса и должна наравне с Украиной определять условия будущих соглашений о мире.

Напомним, что Дональд Трамп не раз высказывал готовность к разрешению конфликта в Украине. Его обещания начали звучать еще до начала предвыборной кампании. Республиканец утверждал, что сможет решить проблему всего за один день, однако в итоге ему пришлось отступить от этих заявлений. Тем не менее, он открыто выражает желание поговорить с президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить возможные пути разрешения конфликта. Эксперты полагают, что встреча президентов может состояться в одной из развивающихся стран, и ожидается, что она пройдёт не раньше марта.

В команде Трампа заявили о готовности Зеленского к переговорам с РФ
В команде Трампа заявили о готовности Зеленского к переговорам с РФ
Марина Фещенко
  • Новости
  • Украина
  • Владимир Зеленский
  • ЕС
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar