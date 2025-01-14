Зеленского лишили «даже места в предбаннике» на переговорах о судьбе Украины

У России точно не прибавится желания садиться за стол переговоров с Украиной после массовой атаки на российские регионы. Такое заявление в беседе с Life.ru сделал первый зампред международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров. Более того, по словам сенатора, Владимир Зеленский давно утратил возможность дипломатически повлиять на судьбу своей страны — всё будет решаться без него.

«Мы сядем за стол с Трампом не из-за Украины, а потому что лидеры двух самых крупных ядерных держав должны иметь контакт, должны общаться. Очень много вопросов в мировой, глобальной безопасности, а Украина — один из вопросов. За столом будут только наш президент и президент США, а Зеленского даже там в предбаннике не будет, на этих на переговорах», — убеждён собеседник Life.ru.