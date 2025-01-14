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Регион
14 января, 10:35

Зеленского лишили «даже места в предбаннике» на переговорах о судьбе Украины

Сенатор Джабаров: Зеленский лишился места за столом переговоров о судьбе Украины

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

У России точно не прибавится желания садиться за стол переговоров с Украиной после массовой атаки на российские регионы. Такое заявление в беседе с Life.ru сделал первый зампред международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров. Более того, по словам сенатора, Владимир Зеленский давно утратил возможность дипломатически повлиять на судьбу своей страны — всё будет решаться без него.

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«Мы сядем за стол с Трампом не из-за Украины, а потому что лидеры двух самых крупных ядерных держав должны иметь контакт, должны общаться. Очень много вопросов в мировой, глобальной безопасности, а Украина — один из вопросов. За столом будут только наш президент и президент США, а Зеленского даже там в предбаннике не будет, на этих на переговорах», — убеждён собеседник Life.ru.

По словам сенатора, Киев, проигрывая на поле боя, пытается подлыми ударами беспилотников терроризировать приграничные регионы Российской Федерации.

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Я думаю, что ответ не замедлится, мы ждём его в ближайшее время. Только потом пусть не жалуется и не вопит на весь мир, что Россия бомбит его территорию. За всё придётся платить господину Зеленскому.

сенатор Владимир Джабаров.

Ранее Трамп заявил, что хочет как можно скорее провести встречу с Владимиром Путиным после инаугурации, которая состоится 20 января. Эксперты считают, что переговоры Путина и Трампа могут пройти в одной из развивающихся стран. По прогнозам политологов, до этого возможны контакты на подготовительном уровне, в том числе со спецпосланником Трампа по украинскому урегулированию Китом Келлогом. К слову, принять у себя встречу глав государств изъявляли власти Сербии.

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Ольга Годуненко
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