Дистанционка, ATACMS и «Бобры»: Главное об атаке ВСУ на регионы России 14 января

В ночь на 14 января киевский режим предпринял массовую попытку на российские регионы. Официальной информации от Министерства обороны относительно уничтоженных объектов нет, однако уже известно, что их число исчисляется десятками. Некоторые СМИ характеризуют данный налёт как «рекордный». Что известно о происшествии к данному часу — в материале Life.ru.

Первые сообщения об атаке поступили из Воронежской и Тульской областей. По словам тульского губернатора Дмитрия Миляева, все вражеские цели были поражены, пострадавших и разрушений нет. Аналогичное заявление вскоре последовало и от Гусева.