Дистанционка, ATACMS и «Бобры»: Главное об атаке ВСУ на регионы России 14 января
В ночь на 14 января киевский режим предпринял массовую попытку на российские регионы. Обложка © Life.ru / Шедеврум
В ночь на 14 января киевский режим предпринял массовую попытку на российские регионы. Официальной информации от Министерства обороны относительно уничтоженных объектов нет, однако уже известно, что их число исчисляется десятками. Некоторые СМИ характеризуют данный налёт как «рекордный». Что известно о происшествии к данному часу — в материале Life.ru.
Первые сообщения об атаке поступили из Воронежской и Тульской областей. По словам тульского губернатора Дмитрия Миляева, все вражеские цели были поражены, пострадавших и разрушений нет. Аналогичное заявление вскоре последовало и от Гусева.
Следом поступила информация об ударе ВСУ по Саратовской области. В результате атаки повреждения получили два промышленных предприятия: в Саратове и Энгельсе, где уничтожение БПЛА попало на видео. В связи со случившимся местные власти приняли решение о переводе школьников этих городов на дистанционку. Предварительно, в области обошлось без раненых. Также известно, что в Энгельсе произошли перебои с подачей холодной воды.
Основной удар приняла на себя республика Татарстан, где украинские формирования попытались атаковать промышленные предприятия. Известно, что во время ночной атаки возгорание произошло на заводе «Оргсинтез». Затем стало известно о возгорании газовой цистерны в пригороде Казани. Оно произошло сегодня в 05:20, экстренные службы быстро ликвидировали последствия. Глава Татарстана Рустам Минниханов выехал на место происшествия для получения информации. После он заявил, что все предприятия работают штатно.
Однако спустя некоторое время стало ясно, что налёт дронов на Татарстан продолжается. В Нижнекамске временно приостановили работу аэропорта, также там эвакуировали сотрудников завода «Танеко» на фоне объявленной на предприятии тревоги. Вместе с этим зафиксирована попытка удара по авиастроительному заводу в Казани. Ещё два БПЛА сбили над Альметьевском. Вражеские объекты пытались атаковать местную нефтепрокачивающую (НПС) станцию.
Информации от оборонного ведомства по поводу массированной атаки пока нет. Местные власти регионов оперативно отреагировали на инциденты, все они находятся на местах происшествий. Оперативные службы занимаются ликвидацией последствий ЧП. По предварительным данным, атака была осуществлена с использованием дронов PD-2, «Бобёр», «Лютый», UJ-22, а также пяти американских ракет ATACMS.