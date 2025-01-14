Сотрудников завода «Танеко» в Нижнекамске эвакуируют на фоне сигнала тревоги
Сирены тревоги звучат на заводе «Танеко» в Нижнекамске, сотрудников эвакуируют
Сирены тревоги звучат на заводе «Танеко» в Нижнекамске Республики Татарстан. Как сообщает SHOT, в настоящее время осуществляется эвакуация работников.
Напомним, что сейчас в аэропорту Нижнекамска введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Как сообщал Life.ru, в Республике Татарстан фиксируется массовый налёт украинских БПЛА. Повреждено одно из предприятий.
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