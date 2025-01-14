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Регион
14 января, 07:29

Сотрудников завода «Танеко» в Нижнекамске эвакуируют на фоне сигнала тревоги

Сирены тревоги звучат на заводе «Танеко» в Нижнекамске, сотрудников эвакуируют

Сирены тревоги звучат на заводе «Танеко» в Нижнекамске Республики Татарстан. Как сообщает SHOT, в настоящее время осуществляется эвакуация работников.

Напомним, что сейчас в аэропорту Нижнекамска введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Как сообщал Life.ru, в Республике Татарстан фиксируется массовый налёт украинских БПЛА. Повреждено одно из предприятий.

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Life.ru / Kandinsky 3.1

Оксана Попова
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