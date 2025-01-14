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Регион
14 января, 07:22

В Энгельсе Саратовской области случились перебои в подаче воды

В Энгельсе восстанавливают систему водоснабжения

В Энгельсе Саратовской области зафиксировали проблемы с давлением на сетях холодного водоснабжения. Власти пытаются исправить ситуацию, сообщает глава Энгельского района Михаил Исаев.

«В настоящее время ведётся восстановление давления на сетях холодного водоснабжения. В ближайшие часы система холодного водоснабжения будет заполнена коммунальным ресурсом», — отметил глава района.

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Напомним, что сегодня российские регионы подверглись массированной атаке украинских БПЛА. На данный момент официальной информации о числе сбитых дронов пока нет, однако ясно, что их число перевалило за пару десятков. Только в Орловской области силы ПВО сбили 17 БПЛА. Вражеские объекты также сбили в Энгельсе и Казани, где в результате атаки были повреждены промышленные объекты. Момент взрыва над Энгельсом попал на видео. Там повреждено промышленное предприятие. Другой аналогичный объект повреждён в Саратове.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / FotoDuets

Николай Рюмин
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