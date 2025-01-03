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Регион
3 января, 20:48

В Госдуме рассказали, как изменятся тарифы ЖКХ в 2025 году

Депутат Колунов: Тарифы на ЖКХ в среднем повысятся на 12% в 2025 году

С 1 июля 2025 года тарифы ЖКХ увеличатся на 12% в среднем по России. Об этом сообщил член комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Колунов.

«Летом текущего года, с 1 июля, пройдёт индексация тарифов ЖКХ, касающихся оплаты газа, электричества, воды и отопления. В среднем по России они вырастут на 12%», — пояснил Колунов в разговоре с RG.ru.

Парламентарий отметил, что подорожание по стране будет неоднородным, поскольку конечный процент будет варьироваться в связи с особенностями регионов. По его словам, такое повышение стоимости вполне обосновано и связано с инфляцией, а также с необходимостью продолжения обновления коммунальной системы.

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Shutterstock / FOTODOM / chayanuphol

Владимир Озеров
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