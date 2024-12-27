Минстрой хочет привлечь иностранные инвестиции для ремонта ЖКХ

Планируется, что контракты с инвесторами будут заключены в конце 2025 года. Чиновники планируют выступать на межнациональных выставках и форумах участников БРИКС и Программы ООН по населённым пунктам. В профильном министерстве считают эту задачу приоритетной. По плану, к 2030 году около двух тысяч объектов водоснабжения должны быть реконструированы, а качество предоставляемых услуг должно улучшиться для 20 миллионов человек.