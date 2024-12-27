Минстрой хочет привлечь иностранные инвестиции для ремонта ЖКХ
«Известия»: Минстрой хочет привлечь иностранные инвестиции для модернизации ЖКХ
Министерство строительства России хочет привлечь 4,5 триллиона рублей иностранных инвестиций для модернизации коммунальной инфраструктуры. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на официальные документы.
Планируется, что контракты с инвесторами будут заключены в конце 2025 года. Чиновники планируют выступать на межнациональных выставках и форумах участников БРИКС и Программы ООН по населённым пунктам. В профильном министерстве считают эту задачу приоритетной. По плану, к 2030 году около двух тысяч объектов водоснабжения должны быть реконструированы, а качество предоставляемых услуг должно улучшиться для 20 миллионов человек.
Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева уверена, что ЖКХ является крайне непредсказуемой отраслью, а посему лучше привлечь средства населения за счёт выпуска специализированных долгосрочных облигаций.
Напомним, с наступлением холодов многие жители страны столкнулись с проблемой недостаточного отопления в квартирах. Эксперт Александр Люшин пояснил, что в таких случаях граждане могут добиться перерасчёта квитанций за коммунальные услуги.
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