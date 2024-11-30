С 1 декабря вступят в силу изменения, которые коснутся ЖКХ и недвижимости. Что ждёт жильцов С 1 декабря жильцов ждёт ряд новшеств. Они касаются оплаты услуг ЖКХ, а также оформления недвижимости. Что нужно учесть со следующего месяца? 29 ноября, 21:17 В конце 2024 года жильцов ждут новшества в законах. Обложка © ТАСС / DPA

В декабре истекает срок действия целого ряда документов, которые касаются собственников жилья. Ведущий юрист «Европейской юридической службы» Србуи Иващенко рассказала, что нужно успеть сделать до конца 2024 года.

Юрист дала рекомендации по земельному праву и недвижимости. Она отметила, что сама процедура по постановке на кадастровый учёт сейчас бесплатна, но только до конца 2024 года.

— Поэтому поторопитесь поставить на кадастровый учёт свои объекты недвижимости до конца декабря. После Нового года эта процедура станет платной, то есть за неё вводят госпошлину, — отметила Србуи Иващенко.

Юристы рассказали, что жильцам нужно успеть сделать до конца 2024 года. Фото © ТАСС / Артём Геодакян

До 1 января 2025 года действует определённый льготный порядок начисления и уплаты пеней, если есть задолженность по оплате услуг ЖКХ. Это касается и внесения платы за жилое помещение, и взносов за капремонт, и счетов за газ и электричество, а также ТКО (обращение с твёрдыми коммунальными отходами).

Сейчас пени за несвоевременное внесение платы за услуги ЖКХ рассчитывается исходя из ключевой ставки 9,5%. С 1 января 2025 года действие льготного порядка расчёта пеней заканчивается. Со следующего года пени будут рассчитывать исходя из актуальной ключевой ставки Центробанка. Ставка сейчас высокая, соответственно, и размер пеней вырастет.

— Если есть какие-либо долги, но нет возможности сразу погасить всю задолженность, то в обязательном порядке обратитесь к исполнителю (управляющая организация, ресурсоснабжающая компания, региональный фонд капитального ремонта, региональный оператор по вывозу ТБО). Можно заключить соглашение о погашении долга частями, чтобы на Новый год не остаться без света, газа, воды и водоотведения или же не столкнуться с арестом счетов и списанием долга в принудительном порядке, — добавила Србуи Иващенко.

Так, истекает срок действия особенностей применения неустойки (штраф, пени), иных финансовых санкций, а также других мер ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам участия в долевом строительстве. Заканчивается период действия особенностей передачи объекта долевого строительства участнику долевого строительства. Истекает срок, в течение которого СРО (саморегулируемые организации) в сфере строительства могут выдавать своим членам займы из средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

В конце 2024 года истекает срок действия ряда льгот. Фото © ТАСС / Семён Лиходеев

— Истекает срок действия особенностей, установленных в отношении проектной документации на объекты капстроительства, разрешения на строительство которых выданы до 1 января 2023 года и по которым не выданы разрешения на ввод их в эксплуатацию. Заканчивается и действие особенностей проведения государственной экспертизы проектной документации отдельных объектов капстроительства, а также выдачи разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию таких объектов, — пояснила Србуи Иващенко.

В то же время юристы напомнили, что ранее изменились и правила управления общим имуществом собственников помещений в МКД. В частности, для установки каких-либо приборов на фасаде дома теперь достаточно простого большинства голосов собственников, то есть 50% + 1 голос. Об этом сообщил вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству Владимир Кузнецов.

— Кроме того, правила устанавливают необходимый минимум голосов собственников помещений для принятия решений о передаче общедомового имущества в пользование третьих лиц – несобственников. Для того чтобы такое решение считалось принятым, требуется согласие 2/3 владельцев квартир, зафиксированное на общем собрании. Речь идёт о предоставлении помещений, например, под магазины, — добавил Владимир Кузнецов.

Кроме того, собственники помещений, по чьей вине произошло повреждение общедомового имущества, обязаны возместить расходы на устранение повреждений за свой счёт. Таким образом, если повреждение общего имущества произошло из-за неосторожности жильцов, они обязаны самостоятельно оплатить ремонт.

Авторы Нина Важдаева