Ограничения на приём и вылет самолётов введены в аэропорту Ижевска

В аэропорту Ижевска были введены ограничения на приём и выпуск самолётов. Об этом сообщает Росавиация.

Ранее сообщалось, что в аэропортах Казани, Калуги, Саратова и Тамбова введены ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Меры объясняли обеспечением максимальной безопасности пассажиров. Напомним, что ВСУ сегодня ночью предприняли попытку атаки российских регионов. Сейчас налёт БПЛА фиксируется в Татарстане.