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Регион
14 января, 07:32

Ограничения на приём и вылет самолётов введены в аэропорту Ижевска

В аэропорту Ижевска были введены ограничения на приём и выпуск самолётов. Об этом сообщает Росавиация.

«Временные ограничения <...> введены в аэропорту Ижевска», — говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что в аэропортах Казани, Калуги, Саратова и Тамбова введены ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Меры объясняли обеспечением максимальной безопасности пассажиров. Напомним, что ВСУ сегодня ночью предприняли попытку атаки российских регионов. Сейчас налёт БПЛА фиксируется в Татарстане.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Alexey Lesik

Мария Любицкая
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