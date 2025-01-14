Ограничения на приём и вылет самолётов введены в аэропорту Ижевска
В аэропорту Ижевска были введены ограничения на приём и выпуск самолётов. Об этом сообщает Росавиация.
«Временные ограничения <...> введены в аэропорту Ижевска», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в аэропортах Казани, Калуги, Саратова и Тамбова введены ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Меры объясняли обеспечением максимальной безопасности пассажиров. Напомним, что ВСУ сегодня ночью предприняли попытку атаки российских регионов. Сейчас налёт БПЛА фиксируется в Татарстане.
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