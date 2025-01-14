Власти доложили о снятии временных ограничениях в аэропорту Пензы

В аэропорту Пензы сняли ограничительный режим «Ковёр», который вводили утром 14 января. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Ограничения на приём и выпуск самолётов введены в аэропорту Нижнекамска

Ограничения на приём и выпуск самолётов введены в аэропорту Нижнекамска

Ранее сообщалось, что в аэропортах Казани, Калуги, Саратова и Тамбова введены ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Меры объясняли обеспечением максимальной безопасности пассажиров.