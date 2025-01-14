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Регион
14 января, 06:22

Власти доложили о снятии временных ограничениях в аэропорту Пензы

В аэропорту Пензы сняли ограничительный режим «Ковёр», который вводили утром 14 января. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

«Как сообщил директор Пензенского аэропорта Юрий Осколков, режим «Ковёр» снят. Авиарейсы возобновлены», — отмечается в сообщении.

Ограничения на приём и выпуск самолётов введены в аэропорту Нижнекамска
Ограничения на приём и выпуск самолётов введены в аэропорту Нижнекамска

Ранее сообщалось, что в аэропортах Казани, Калуги, Саратова и Тамбова введены ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Меры объясняли обеспечением максимальной безопасности пассажиров.

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Shutterstock / FOTODOM / CeltStudio

Николай Рюмин
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