Бойцы «Запада» освободили село Западное в Харьковской области

В ходе выполнения задач специальной военной операции наши бойцы одержали новую победу. Российские военнослужащие освободили ещё один населённый пункт — на этот раз Западное, расположенный в Харьковской области. Об этом следует из доклада Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск «Запад» освободили населённый пункт Западное Харьковской область, нанесли поражение живой силе и технике трёх механизированных, егерской бригад ВСУ в районах населённых пунктов Каменка, Зеленый Гай, Двуречная, Глушковка, Лозовая Харьковской область, Ямполь, Северск и Колодези Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.