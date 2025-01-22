Бойцы «Запада» освободили село Западное в Харьковской области
В ходе выполнения задач специальной военной операции наши бойцы одержали новую победу. Российские военнослужащие освободили ещё один населённый пункт — на этот раз Западное, расположенный в Харьковской области. Об этом следует из доклада Минобороны РФ.
«Подразделения группировки войск «Запад» освободили населённый пункт Западное Харьковской область, нанесли поражение живой силе и технике трёх механизированных, егерской бригад ВСУ в районах населённых пунктов Каменка, Зеленый Гай, Двуречная, Глушковка, Лозовая Харьковской область, Ямполь, Северск и Колодези Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.
Несколько дней назад российские войска освободили село Воздвиженка в Донецкой Народной Республике. Наши солдаты нанесли удары по военной инфраструктуре аэродромов и сосредоточению сил противника в 143 районах. Вчера стало известно, что Вооружённые силы Российской Федерации (ВС РФ) взяли под контроль село Волково в ДНР, удалось это благодаря действиям бойцов группировки «Центр».
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