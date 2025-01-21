ВС РФ уничтожили за сутки более 270 солдат ВСУ и танк Abrams в Курской области
Украинская армия за сутки лишилась свыше 270 военнослужащих во время боёв в Курской области, также российские войска подбили вражеский танк Abrams и боевую бронемашину пехоты Bradley. Об этом рассказали в Минобороны РФ в сводке от 21 января.
«За сутки потери ВСУ составили более 270 военнослужащих, уничтожены танк Abrams и БМП Bradley производства США, три бронетранспортёра, девять боевых бронированных машин, девять автомобилей, три артиллерийских орудия, миномёт и две станции радиоэлектронной борьбы», — перечислили в ведомстве.
Ранее в Минобороны сообщили, что с начала специальной военной операции (СВО) до середины января 2025 года бойцы российской армии уничтожили свыше 41 тысячи беспилотников, состоящих на вооружении украинских войск.
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