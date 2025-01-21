ВС РФ уничтожили за сутки более 270 солдат ВСУ и танк Abrams в Курской области

Украинская армия за сутки лишилась свыше 270 военнослужащих во время боёв в Курской области, также российские войска подбили вражеский танк Abrams и боевую бронемашину пехоты Bradley. Об этом рассказали в Минобороны РФ в сводке от 21 января.

«За сутки потери ВСУ составили более 270 военнослужащих, уничтожены танк Abrams и БМП Bradley производства США, три бронетранспортёра, девять боевых бронированных машин, девять автомобилей, три артиллерийских орудия, миномёт и две станции радиоэлектронной борьбы», — перечислили в ведомстве.