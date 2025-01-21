Российские военные уничтожили свыше 41 тыс. украинских дронов с начала СВО

С начала специальной военной операции (СВО) бойцы российской армии уничтожили свыше 41 тысячи беспилотников, состоящих на вооружении украинских войск. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Кроме того, за период проведения специальной военной операции были ликвидированы 652 самолёта, 283 вертолёта, 590 зенитных ракетных систем, 20 702 танка и других боевых бронированных машин. Кроме того, нашим парням удалось поразить 1 510 боевых машин реактивных систем залпового огня, 20 845 артиллерийских орудий и миномётов, а также 30 540 единиц специальной военной автомобильной техники.

Ранее Life.ru рассказывал о других успехах нашей армии на поле боя. Российский «Рубикон» эффектно поразил машину ВСУ в курском приграничье. А до этого Минобороны РФ представило видео, на котором российский танк с высокой точностью «обнулил» укрепление ВСУ в сотрудничестве с БПЛА. На ролике видно, как танк занял боевую позицию и выполнил точный выстрел из 125-мм орудия по противнику, укрывшемуся в полуразрушенном здании. Танкисты группировки «Центр» успешно провели операцию по уничтожению опорного пункта украинской армии в направлении Красноармейского.