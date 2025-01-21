Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 января, 09:42

Российские военные уничтожили свыше 41 тыс. украинских дронов с начала СВО

С начала специальной военной операции (СВО) бойцы российской армии уничтожили свыше 41 тысячи беспилотников, состоящих на вооружении украинских войск. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Кроме того, за период проведения специальной военной операции были ликвидированы 652 самолёта, 283 вертолёта, 590 зенитных ракетных систем, 20 702 танка и других боевых бронированных машин. Кроме того, нашим парням удалось поразить 1 510 боевых машин реактивных систем залпового огня, 20 845 артиллерийских орудий и миномётов, а также 30 540 единиц специальной военной автомобильной техники.

Расчёт ПТРК на квадроцикле проредил боевые порядки ВСУ под Курском
Расчёт ПТРК на квадроцикле проредил боевые порядки ВСУ под Курском

Ранее Life.ru рассказывал о других успехах нашей армии на поле боя. Российский «Рубикон» эффектно поразил машину ВСУ в курском приграничье. А до этого Минобороны РФ представило видео, на котором российский танк с высокой точностью «обнулил» укрепление ВСУ в сотрудничестве с БПЛА. На ролике видно, как танк занял боевую позицию и выполнил точный выстрел из 125-мм орудия по противнику, укрывшемуся в полуразрушенном здании. Танкисты группировки «Центр» успешно провели операцию по уничтожению опорного пункта украинской армии в направлении Красноармейского.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / marina.rodrigues

Николь Вербер
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Минобороны РФ
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar