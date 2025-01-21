Армия России освободила село Волково в ДНР
Вооружённые силы Российской Федерации (ВС РФ) освободили село Волково в Донецкой народной Республике (ДНР). Это удалось сделать бойцам группировки «Центр», сообщили в пресс-службе Минобороны России. Также российским военным удалось нанести поражение живой силе и технике четырёх украинских бригад.
«Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населённый пункт Волково Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных и мотопехотной бригад ВСУ», — сообщили в российском военном ведомстве.
Несколькими днями ранее российской армии удалось освободить в ДНР населённый пункт Воздвиженка. За день наши парни поразили инфраструктуру военных аэродромов и скопления живой силы и техники противника в 143 районах.
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