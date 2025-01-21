Вооружённые силы Российской Федерации (ВС РФ) освободили село Волково в Донецкой народной Республике (ДНР). Это удалось сделать бойцам группировки «Центр», сообщили в пресс-службе Минобороны России. Также российским военным удалось нанести поражение живой силе и технике четырёх украинских бригад.

«Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населённый пункт Волково Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных и мотопехотной бригад ВСУ», — сообщили в российском военном ведомстве.