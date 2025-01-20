Российские войска освободили Новоегоровку в ЛНР
Минобороны России рапортует об освобождении Новоегоровки в ЛНР.
«Подразделения группировки войск «Запад» в результате активных боевых действий освободили населенный пункт Новоегоровка Луганской Народной Республики», — говорится в сводке.
Российские бойцы продолжают выполнять боевые задачи в зоне СВО и освобождать населённые пункты от противника. Так, за минувшие выходные наши парни взяли под контроль Воздвиженку, Петропавловку и Времевку в ДНР.
Обложка ©
ТАСС / Валентин Спринчак