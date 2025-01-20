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Регион
20 января, 09:10

Российские войска освободили Новоегоровку в ЛНР

Минобороны России рапортует об освобождении Новоегоровки в ЛНР.

«Подразделения группировки войск «Запад» в результате активных боевых действий освободили населенный пункт Новоегоровка Луганской Народной Республики», — говорится в сводке.

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Российские бойцы продолжают выполнять боевые задачи в зоне СВО и освобождать населённые пункты от противника. Так, за минувшие выходные наши парни взяли под контроль Воздвиженку, Петропавловку и Времевку в ДНР.

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ТАСС / Валентин Спринчак

Александра Вишнякова
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