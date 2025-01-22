Уже 54 тысячи солдат армии вторжения ВСУ пролили кровь за Зеленского под Курском

Потери ВСУ под Курском достигли 390 военнослужащих за сутки. Также были разбиты четыре танка и два склада боеприпасов. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Представители ведомства заявили, что ВСУ в Курской области за сутки потеряли 390 бойцов, четыре танка, бронетранспортёр, 11 боевых бронемашин, 12 автомобилей, шесть артиллерийских орудий, четыре миномёта, станцию РЭБ, одну единицу инженерной техники, шесть пунктов, откуда запускались дроны, и два склада с боекомплектом.

«Всего противник потерял до 54000 военнослужащих, 313 танков, 237 БМП, 179 бронетранспортёров, 1601 боевую бронированную машину, 1586 автомобилей, 387 артиллерийских орудий, 44 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и шесть MLRS производства США», — рассказали в Министерстве.

Вместе с ними были разгромлены 16 пусковых установок ЗРК, восемь транспортно-заряжающих машин, 97 станций РЭБ, 14 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 32 единицы инженерной и прочей техники, одна установка разминирования УР-77, а также девять бронированных ремонтно-эвакуационных машин и одну командно-штабную машину.