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Регион
21 января, 15:36

Герасимов приехал в ДНР и наградил медалями отличившихся бойцов ВС РФ

Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов побывал в передовых пунктах, откуда осуществляется управление танковыми и мотострелковыми войсками на Красноармейском направлении. Об этом сообщает Минобороны России.

Герасимов во время визита. Видео © Telegram / Минобороны России

Военачальник вручил госнаграды солдатам, достойно проявившим себя во время освобождения населённых пунктов в ДНР, а также выслушал доклады от командующего группировкой войск «Центр» и других должностных лиц.

Вместе с тем Герасимов обсудил с командованием ход боевых действий с участием «Центральной» группировки. Глава Генштаба подвёл промежуточные итоги и наметил военным новые задачи.

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Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что украинская армия испытывает большие проблемы на ключевых направлениях в регионе. По его словам, солдатам ВСУ приходится постоянно пятиться назад из-за натиска ВС РФ. Сегодня, 21 января, российские бойцы сумели прогнать противника из села Волково.

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Минобороны России

Владимир Озеров
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