Герасимов приехал в ДНР и наградил медалями отличившихся бойцов ВС РФ

Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов побывал в передовых пунктах, откуда осуществляется управление танковыми и мотострелковыми войсками на Красноармейском направлении. Об этом сообщает Минобороны России.

Герасимов во время визита. Видео © Telegram / Минобороны России

Военачальник вручил госнаграды солдатам, достойно проявившим себя во время освобождения населённых пунктов в ДНР, а также выслушал доклады от командующего группировкой войск «Центр» и других должностных лиц.

Вместе с тем Герасимов обсудил с командованием ход боевых действий с участием «Центральной» группировки. Глава Генштаба подвёл промежуточные итоги и наметил военным новые задачи.