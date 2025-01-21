Герасимов приехал в ДНР и наградил медалями отличившихся бойцов ВС РФ
Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов побывал в передовых пунктах, откуда осуществляется управление танковыми и мотострелковыми войсками на Красноармейском направлении. Об этом сообщает Минобороны России.
Герасимов во время визита. Видео © Telegram / Минобороны России
Военачальник вручил госнаграды солдатам, достойно проявившим себя во время освобождения населённых пунктов в ДНР, а также выслушал доклады от командующего группировкой войск «Центр» и других должностных лиц.
Вместе с тем Герасимов обсудил с командованием ход боевых действий с участием «Центральной» группировки. Глава Генштаба подвёл промежуточные итоги и наметил военным новые задачи.
Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что украинская армия испытывает большие проблемы на ключевых направлениях в регионе. По его словам, солдатам ВСУ приходится постоянно пятиться назад из-за натиска ВС РФ. Сегодня, 21 января, российские бойцы сумели прогнать противника из села Волково.