Путин пригласил Си Цзиньпина на Парад Победы

Председатель КНР Си Цзиньпин получил официальное приглашение посетить Москву 9 мая наступившего года, чтобы поучаствовать в праздновании Победы в Великой Отечественной войне. Об этом журналистам сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков по итогам переговоров китайского политика с российским лидером Владимиром Путиным.

«В России и в Китае эта дата будет широко отмечаться. На праздничные мероприятия в Москве 9 мая мы пригласили многих глав государств и, конечно, пригласили председателя КНР», — отметил представитель Кремля.