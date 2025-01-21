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21 января, 13:01

Путин пригласил Си Цзиньпина на Парад Победы

Председатель КНР Си Цзиньпин получил официальное приглашение посетить Москву 9 мая наступившего года, чтобы поучаствовать в праздновании Победы в Великой Отечественной войне. Об этом журналистам сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков по итогам переговоров китайского политика с российским лидером Владимиром Путиным.

«В России и в Китае эта дата будет широко отмечаться. На праздничные мероприятия в Москве 9 мая мы пригласили многих глав государств и, конечно, пригласили председателя КНР», — отметил представитель Кремля.

В свою очередь Си Цзиньпин пригласил Путина в Пекин на празднование 80-летия победы над Японией и окончания Второй мировой войны, торжественные мероприятия пройдут 3 сентябре 2025 года.

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Напомним, президент России Владимир Путин провёл видеовстречу с председателем КНР Си Цзиньпином. Российский лидер заявил о стабилизирующей роли обеих стран в нынешних геополитических условиях. Также Путин назвал доброй традицией переговоры с главой КНР в начале года. Общение политиков длилось полтора часа и, по утверждению пресс-службы Кремля, не было связано с инаугурацией нового президента США Дональда Трампа.

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Telegram/ Кремль. Новости

Татьяна Миссуми
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