Путин пригласил Си Цзиньпина на Парад Победы
Председатель КНР Си Цзиньпин получил официальное приглашение посетить Москву 9 мая наступившего года, чтобы поучаствовать в праздновании Победы в Великой Отечественной войне. Об этом журналистам сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков по итогам переговоров китайского политика с российским лидером Владимиром Путиным.
«В России и в Китае эта дата будет широко отмечаться. На праздничные мероприятия в Москве 9 мая мы пригласили многих глав государств и, конечно, пригласили председателя КНР», — отметил представитель Кремля.
В свою очередь Си Цзиньпин пригласил Путина в Пекин на празднование 80-летия победы над Японией и окончания Второй мировой войны, торжественные мероприятия пройдут 3 сентябре 2025 года.
Напомним, президент России Владимир Путин провёл видеовстречу с председателем КНР Си Цзиньпином. Российский лидер заявил о стабилизирующей роли обеих стран в нынешних геополитических условиях. Также Путин назвал доброй традицией переговоры с главой КНР в начале года. Общение политиков длилось полтора часа и, по утверждению пресс-службы Кремля, не было связано с инаугурацией нового президента США Дональда Трампа.
Telegram/ Кремль. Новости