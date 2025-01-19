«Горлышко сужается»: Украинские боевики терпят бедствие на ключевых направлениях в ДНР

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил об ухудшении положения украинских войск на нескольких ключевых направлениях. В своём обращении в Telegram-канале он отметил, что ситуация для Киева продолжает осложняться как на Часовоярском, так и на Краснолиманском участках фронта.

«На Часовоярском направлении, в самом Часовом Яре, у противника также продолжает ухудшаться обстановка: городские бои, продвижение наших — борьба буквально за каждый метр территории города», — рассказал Пушилин.

На Краснолиманском направлении ситуация развивается не столь быстро, но Российская армия также продолжает движение вперёд, подчеркнул чиновник. Особо неприятная ситуация сложилась для подразделений ВСУ на Великоновосёлковском направлении, где «горлышко для выхода» сужается с каждым днём.

Кроме того, глава ДНР сообщил об успехах российских подразделений в районе Димитрова и напомнил, что продолжается освобождение Дзержинска, где украинские войска отчаянно сопротивляются, «цепляясь за каждый метр» территории.