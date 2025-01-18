Неделя в зоне СВО. Армия России освободила Нескучное, Терны и Песчаное, ВСУ отступают в ДНР, жена Зеленского нашлась на курорте, 18 января ВС РФ окружают Покровск и Большую Новосёлку, Киев бросает ССО в Курскую область, за мужчинами на Украине охотятся иностранцы — дайджест за неделю с 12 по 18 января на Life.ru. Life.ru. 17 января, 21:07 Боевые действия в зоне проведения СВО. Обложка © ТАСС / Александр Река

С 13-го по 18 января ВСУ применили ракеты ATACMS по территории России. В свою очередь, Армия России нанесла удары по тыловым районам противника. В Кривом Роге «Искандер» разрушил учебный центр. Впервые в этом году проведён обмен пленными. Домой вернулись 25 российских военных. ВС РФ продолжили наступление на нескольких направлениях.

Курская область, 18 января

Министерство обороны отчиталось, что уже больше 60% от захваченной территории Курской области освобождено от украинских войск. В оборонном ведомстве заявили, что под контроль России возвращены Александрия, Леонидово, Русское Поречное и Кругленькое. Только за прошедшие сутки ВСУ потеряли 230 человек на российской территории. Среди уничтоженной техники две американские БТР Stryker. Бои идут у Махновки, Погребков, Черкасского Поречного. Российским войскам противостоят в том числе бывшие украинские заключённые.

В Курскую область противник забрасывает подразделения Сил специальных операций и готовит новое наступление. Вблизи Дарьина он сосредоточил штурмовые группы. Можно не сомневаться в том, что и эта вылазка провалится, как ранее было поражение у хутора Бердин. На этой неделе в Сумской области ликвидировали офицеров, отвечающих за вторжение в Курскую область.

Сумская область, 18 января

Сумская область используется киевским командованием как перевалочная база для Курской области. Наши штурмовики зашли в приграничный регион. Продвижение зафиксировано у Журавки. Сумщина регулярно находится под огневым воздействием ВС РФ. Под огонь попадают скопления войск и объекты, используемые ВСУ. В Будивельном разбит завод, производивший бетонные укрепления. Ранее бойцами 349-го мотострелкового полка «Ахмат-Россия» уничтожены одни из важнейших позиций ВСУ.

Сумская область, н.п. Будивельня. Видео © Telegram / Управление Z

— С этого места противник запускал дроны по нашим позициям. Задача уничтожить этот ВОП бойцами выполнена. В качестве подарка нацисты получили FPV-дроны под названием Borz прямо в блиндаж, — рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров.

Донецкая Народная Республика, 18 января

Группировка «Центр» освободила на этой неделе Шевченко, Песчаное, Украинку и Славянку. Военкор Александр Коц пояснил, что взятие последнего населённого пункта позволяет нашей группе войск расширить зону контроля к северо-западу от Кураховского водохранилища и планировать наступление на запад.

Завершается освобождение Торецка. Юрий Подоляка сообщает, что ВС РФ ведут бои в районе шахты «Торецкая» и на окраинах города.

— Противник удерживает только северную окраину города, — рассказал собеседник канала «Иди и смотри» из числа российских военных. Положение ВСУ — критическое.

Вблизи Великой Новосёлки под контроль России перешло Нескучное. ВСУ оставляют позиции у Времевки. Таким образом, штурм самой Великой Новосёлки будет в ближайшие дни. Рассчитывать, что вэсэушники сдадутся и бои здесь закончатся, не стоит, но необходимо напомнить, что именно отсюда они выходили с просьбой к командованию дать приказ на отход.

На севере ДНР освобождены Терны. Этот населённый пункт был важным опорным пунктом ВСУ. Теперь на пути наших войск Заречное и Торское, а дальше дорога на Лиман.

Сапёры группировки войск ЮВО (Южного военного округа) во время разминирования бывшей линии фронта в зоне СВО. Фото © ТАСС / Александр Река

Проблемы у военкомов Украины

На этой неделе в очередной раз отличились тэцэкашники. В Киеве заметили иностранцев, выписывающих повестки украинцам. Похоже, что с личным составом у ТЦК проблемы. Их давно пытались отправить на фронт.

В Одессе сотрудники ТЦК доставляют отловленных на такси. Водителю предлагали оплатить заказ, 59 литров бензина и не мобилизовывать. Одесситы помогают друг другу. Местный житель пытался сбежать от военкомов и спрятаться в чужом подъезде. Спасла его женщина, открывшая дверь.

Куда уехала семья Зеленского

Журналисты нашли жену главы киевского режима Владимира Зеленского на швейцарском курорте. Елена Зеленская вместе с дочкой приехали на горнолыжный курорт Санкт-Мориц. Туда они прилетели на чартерном самолёте. Предположительно, сам Зеленский должен будет встретиться с семьёй, когда приедет в Давос. Вся операция, вероятно, должна была быть тайной.

Несколькими днями ранее Елена Зеленская приезжала в Одессу. В это время в городе пропали блокпосты, а с улиц исчезли сотрудники ТЦК, видимо, чтобы её не расстраивать. И вот с чувством выполненного долга первая леди отправилась отдыхать, пока жёны насильно мобилизованных пытаются найти своих супругов.

Авторы Даниил Черных