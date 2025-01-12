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12 января, 10:52

Темнокожие военкомы начали отлавливать украинцев в Киеве

«Страна.ua»: В составе ТЦК на Украине заметили темнокожего военкома

Жители Киева засняли темнокожего сотрудника ТЦК (так на Украине называют военкоматы). Видеоролик опубликовало издание «Страна.ua» в телеграм-канале.

Темнокожий сотрудник ТЦК в Киеве. Видео © Telegram / Политика страны

На приведённых кадрах видно, как темнокожий мужчина, одетый в военную форму, следует вдоль улицы Киева в составе других военкомов. Период, когда было снято видео, неизвестен.

На Украине военкомы избили призывника и едва не расстреляли разгневанную толпу
На Украине военкомы избили призывника и едва не расстреляли разгневанную толпу

Ранее Life.ru сообщал, что в Запорожье сотрудники территориального центра комплектования использовали газ против мужчин, которые забаррикадировались в помещении. Инцидент произошёл в одном из военкоматов города, где несколько призывников отказались выполнять требования и заперлись внутри, заблокировав дверь.

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Telegram / Политика Страны

Мария Любицкая
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