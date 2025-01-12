Темнокожие военкомы начали отлавливать украинцев в Киеве

Жители Киева засняли темнокожего сотрудника ТЦК (так на Украине называют военкоматы). Видеоролик опубликовало издание «Страна.ua» в телеграм-канале.

Темнокожий сотрудник ТЦК в Киеве. Видео © Telegram / Политика страны

На приведённых кадрах видно, как темнокожий мужчина, одетый в военную форму, следует вдоль улицы Киева в составе других военкомов. Период, когда было снято видео, неизвестен.