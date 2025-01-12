Темнокожие военкомы начали отлавливать украинцев в Киеве
«Страна.ua»: В составе ТЦК на Украине заметили темнокожего военкома
Жители Киева засняли темнокожего сотрудника ТЦК (так на Украине называют военкоматы). Видеоролик опубликовало издание «Страна.ua» в телеграм-канале.
Темнокожий сотрудник ТЦК в Киеве. Видео © Telegram / Политика страны
На приведённых кадрах видно, как темнокожий мужчина, одетый в военную форму, следует вдоль улицы Киева в составе других военкомов. Период, когда было снято видео, неизвестен.
Ранее Life.ru сообщал, что в Запорожье сотрудники территориального центра комплектования использовали газ против мужчин, которые забаррикадировались в помещении. Инцидент произошёл в одном из военкоматов города, где несколько призывников отказались выполнять требования и заперлись внутри, заблокировав дверь.
Telegram / Политика Страны