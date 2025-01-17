Учебный центр ВСУ на родине Зеленского превратился в руины после двойного удара «Искандером»

Оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) «Искандер» ударил по зданию в Кривом Роге на Украине, где размещались военнослужащие ВСУ. Учебный центр ВСУ буквально раскололся на две части, а кровля полностью обвалилась внутрь. Кадры последствий удара появились в Сети.

По данным украинских источников, всего было два прилёта. Оба российских снаряда точно попали в цель, о числе ликвидированных солдат ВСУ не сообщается. Известно, что здание раньше принадлежало украинскому университету, сейчас киевские власти отдали его под нужды армии и сделали в помещениях учебный центр с казармами.