Сводки СВО. Армия России берёт Покровск в клещи, Торецк зачищают от ВСУ, 17 января ВС РФ сносят мосты западнее Курахова, российские штурмовики ворвались во Времевку, Киев готовит студентов на убой — дайджест в материале Life.ru 16 января, 21:07 Боевые действия в зоне СВО. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Российские военные заняли одну из двух железных дорог, ведущих из Покровска в тыл. Вторые пути идут в считаных километрах и находятся под контролем наших дронов. Украинские спецслужбы и предатели пытаются вербовать белорусское население с целью дальнейшей оккупации части республики. Киевская власть обяжет студентов посещать занятия по военной подготовке — иначе учащихся ждёт отчисление.

Донецкая Народная Республика, 17 января

Хорошие новости приходят с Покровского направления. Наши опытные штурмовики выбивают неподготовленные подразделения ВСУ. Например, железная дорога, идущая от города, была перерезана благодаря тому, что украинцев «поймали на ротации», когда одно подразделение меняло другое. Российские солдаты зашли в это время на вражеские позиции, почти не встретив сопротивления. Благодаря таким резким манёврам, ВС РФ остаётся освободить одно единственное село — Удачное, перед входом в Днепропетровскую область.

Telegram-канал «Два Майора» так описывает ситуацию: «На Покровском (Красноармейском) направлении ВС России продолжают действия по охвату города с юго-запада. Поступают данные, что наши передовые подразделения закрепляются на окраине н.п. Удачное. Вражеские каналы признают, что наши войска ведут наступление широким фронтом, сообщая о боях у н.п. Ясеновое, севернее Новоелизаветовки, у Успеновки, в районе н.п. Андреевка, Петропавловка, Славянка, Удачное, Зверево, Песчаное, Воздвиженка. По всей видимости, атаки на нескольких направлениях не должны позволить ВСУ осуществлять манёвр силами вдоль линии фронта».

Сапёры в зоне проведения СВО. Фото © ТАСС / Александр Река

Некоторые укрепления, создающиеся Киевом годами, переходят в руки наших бойцов, даже не будучи использованными противником. На это пытаются отчаянно жаловаться украинские политики, но делу это не помогает.

В Торецке ВС РФ приступили к штурму последнего укрепрайона ВСУ в городе — шахт на городской окраине. Кроме шахт там располагается промышленная застройка, за которую также пытаются цепляться украинские солдаты. Дальнейшее продвижение ВС РФ завязано на Константиновку, взятие Торецка позволит выйти в тыл этому городу.

Под Великой Новосёлкой ВС РФ развивают успех, достигнутый взятием Нескучного.

Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны» пишет: «На Южно-Донецком направлении группировка войск «Восток» продолжает наступательную операцию по охвату Великой Новосёлки. Наши штурмовые группы вклинились в оборону ВСУ и прорываются к центру важного н.п. Времевка. Украинские аналитики с опозданием геолоцировали кадры боёв и признали, что ВС РФ заняли населённый пункт Нескучное и приступили к штурму в южной части н.п. Времевка. Также наши атакуют с севера, сжимая клещи вокруг Великой Новосёлки».

Боевые действия в зоне СВО. Фото © ТАСС / Алексей Коновалов

Можно с высокой долей вероятности предположить, что Великая Новосёлка будет отрезана от внешнего мира — и украинский гарнизон будет вынужден сделать привычный «экстракшен», отступив на другие позиции или попав в плен.

Курская область, 17 января

В регионе идут тяжёлые встречные бои, ВСУ бросают в бой свежие резервы. Они, однако, очень быстро теряют свою «свежесть» и удобряют грунт Курской области. И наши подразделения, и ВСУ используют огромное количество дронов. Большая часть натовской техники даже не доезжает до передовых позиций. Но ВС РФ имеют абсолютное превосходство в авиации и реализуют его, корректируя авиаудары с дронов.

О ситуации в приграничье пишет Telegram-канал «Архангел спецназа»: «В Курской области существенных изменений нет. В районе Погребков / Старой и Новой Сорочины было несколько наших вылазок на позиции противника с целью прощупывания обороны, но ВСУ задействовали большое количество дронов, из-за которых пришлось откатиться. После этого наша артиллерия совместно с операторами БПЛА приступила к огневому поражению позиций, опорных пунктов в окрестностях этих сёл, а также отмечалась работа по Черкасскому и Речному. Бои идут, наступление, не спеша, развивается, дабы сберечь личный состав».

Военнослужащие группировки «Север» уничтожили барражирующим боеприпасом «Ланцет» боевую машину пехоты ВСУ вместе с десантом в приграничном районе Курской области. Видео © Telegram / Минобороны России

Помимо того, сообщается о продвижении на северной и северо-восточной окраине Махновки. Пока над этими участками фронта «туман войны» и точно оценить степень удачности нашего продвижения там невозможно.

Спецслужбы Украины работают по Белоруссии

Украинские спецслужбы начали разрабатывать план по вторжению на приграничные территории Белоруссии. Вероятно, речь идёт о создании аналогичного курскому участка фронта. Власти Белоруссии, однако, вскрыли планы Киева.

Об этом госсекретарь Совбеза республики Александр Вольфович: «Змагаров (националистов), воюющих на Украине, готовят для захвата одного или нескольких приграничных районов Белоруссии. Мы отслеживаем замыслы наших недоброжелателей и готовы при необходимости отреагировать».

Оккупированные территории главари киевского режима могут использовать как для обмена, так и для того, чтобы ввести на них «международный миротворческий контингент».

Подразделения беспилотной авиации ВДВ выявили скопление пехоты ВСУ в лесном массиве. Получив координаты цели, расчёт РСЗО «Град» точным залпом накрыл указанный квадрат, уничтожив пехоту противника. Видео © Telegram / Минобороны России

Киев готовит молодёжь к фронту

Украинских студентов обяжут проходить базовую военную подготовку. За отказ от неё учащихся будут отчислять из вузов.

Изменения вступят в силу с 1 сентября 2025 года, сообщают украинские власти: «С 1 сентября 2025 года данная дисциплина станет обязательной для всех студентов мужского пола. Этот предмет станет таким же, как и остальные предметы. Отказ студентов мужского пола от прохождения практической части, если такие студенты пригодны к военной службе, является основанием для их отчисления из высших учебных заведений».

Ранее просачивалась информация о снижении Зеленским возраста мобилизации. На этом настаивают американцы и того требуют безумные военные планы Киева. ВСУ жёстко нуждается в «пушечном мясе», и глава киевского режима планирует удовлетворить эту потребность.

Авторы Кирилл Золотарев