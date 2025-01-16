Новости СВО. Армия России освободила Украинку, ликвидированы кураторы вторжения в Суджу, разведка Украины сдала секреты ВСУ, 16 января В ДНР Армия России добивает противника в Торецке и Великой Новосёлке, в Сумах ударили по штабу боевиков, ГУР перечислило 100 тысяч долларов российским войскам — дайджест Life.ru. 15 января, 21:07 Идут бои в Днепропетровской области. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Донецкая Народная Республика, 16 января

Группировка войск «Центр» освободила село Украинка. Взятие этого населённого пункта позволило обезопасить фланги подразделений, ведущих наступление на Покровск, пояснил Александр Коц. От Украинки всего 13 километров до Днепропетровской области. Под Покровском ликвидировано руководство 1-й Президентской украинской бригады оперативного назначения имени гетмана Петра Дорошенко. С правого фланга этого направления продолжает развиваться наступление на нескольких участках. ВС РФ вошли в Барановку и ведут бои внутри посёлка.

The New York Times со ссылкой на украинские источники заявляет, что в Покровске закрылась последняя на подконтрольной Украине территории шахта коксующегося угля. Часть шахты уже обрушилась.

Кадры освобождения Украинки. Видео © Telegram / Минобороны России

— Потеря шахты определённо подрывает боевые возможности Украины, — констатировал глава ассоциации «Укрметаллургпром» Александр Каленков.

ВСУ почти полностью потеряли Торецк. Штурмовикам осталось зачистить шахту «Дзержинская». Основные силы противника покинули город. Полное освобождение Торецка должно сократить обстрелы Горловки.

Киев утрачивает контроль и над Великой Новосёлкой. Город находится в оперативном окружении. На некоторых участках вэсэушники оставляют позиции, бросая западное вооружение. Российским разведчикам удалось взять в качестве трофеев ракетную установку Javelin, американский крупнокалиберный пулемёт М2, известный с 1933 года, а также ручные противотанковые гранатомёты и боеприпасы.

Курская область, 16 января

За последние сутки в Курской области уничтожено до 220 украинских солдат. Бои идут у Махновки и Николаевки. На российскую территорию киевское командование забрасывает Силы специальных операций. Возможно, переброска элитных подразделений связана с нехваткой личного состава.

— Украинских спецов поддерживают мобилизованные, которые пачками сдаются в плен. Ни о каком контрнаступлении речь идти не может, — пишут авторы канала «Военная хроника».

БПЛА «Ланцет» уничтожает танк ВСУ в Курской области. Видео © Telegram / Минобороны России

Группировку вторжения обезглавили в Сумах. В этом городе удар пришёлся по штабу, где находились высокопоставленные офицеры, отвечающие за операцию в Курской области. К месту прилёта приехали медики, спасатели и СБУ.

Удар возмездия по объектам на Украине

Накануне был нанесён очередной массированный удар по объектам газоэнергетической инфраструктуры Украины. В Минобороны отмечают, что все цели поражены. По данным военного корреспондента Евгения Поддубного, ракеты «Калибр» попали в хранилище газа во Львовской области.

Армия России ударила ракетами «Калибр» по объектам на Украине. Фото © ТАСС / Министерство обороны РФ

— Подобные удары по тыловым объектам противника — это гарантированное снижение его военного потенциала, — подытожил военкор.

Ещё одна порция ракет прибыла в Черкасскую область. Здесь был поражён аэродром. Ракетная опасность на Украине продолжалась два часа. За это время ложные цели разрядили украинскую ПВО, а далее в бой пошли боевые ракеты.

Как разведка Украины хотела подкупить ВС РФ

Главное управление разведки Украины предлагало 1 миллион долларов российским военнослужащим за сдачу позиций у Горловки. Одному из военных предлагали иностранный паспорт, безопасный выезд семьи из России через Грузию и прекращение огня по местам, где находится его подразделение.

— Устремления ГУР МОУ были своевременно выявлены военной контрразведкой ФСБ России и переведены в контролируемые условия. Получено $100 000, выплаченных украинской военной разведкой в качестве аванса, — сообщили в ФСБ.

Деньги были потрачены на оборудование, используемое нашими войсками. Кроме того, российские разведчики выявили места дислокации украинских боевиков, по которым был нанесён удар. Это не первая попытка украинской спецслужбы подкупить офицеров и солдат Армии России, но на уговоры представителей киевского режима мало кто ведётся.

Авторы Даниил Черных