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Регион
15 января, 07:40

Подполье сообщило о мощном взрыве в Черкассах

Подпольщик Лебедев: В Черкассах прогремел мощный взрыв в стороне аэропорта

В Черкассах в стороне аэропорта прогремел мощный взрыв. В микрорайоне «Казбет» даже дрожали окна. Об этом сообщил координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев в своём телеграм-канале.

Он подчеркнул, что с местного аэропорта регулярно взлетают вертолёты, которые летят бомбить позиции российских войск на Запорожском направлении.

«Насчёт присутствия самолётов в аэропорту сведений нет, а вот то, что регулярно взлетают вертолёты и летят бомбить наши позиции на Запорожском направлении — сведения есть», — сказано в сообщении.

Лебедев добавил, что, по сведениям подпольщиков, солдаты ВСУ базируются в местном тубдиспансере.

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Ранее военкоры сообщили о прилёте по позициям ВСУ в подконтрольном Киеву Краматорске в Донецкой Народной Республике. Российские военные нанесли удар в районе ДОК «Промлес», который расположен рядом с железнодорожными путями.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Solodov Aleksei

Ольга Сливченко
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