Подполье сообщило о мощном взрыве в Черкассах

В Черкассах в стороне аэропорта прогремел мощный взрыв. В микрорайоне «Казбет» даже дрожали окна. Об этом сообщил координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев в своём телеграм-канале.

Он подчеркнул, что с местного аэропорта регулярно взлетают вертолёты, которые летят бомбить позиции российских войск на Запорожском направлении.

«Насчёт присутствия самолётов в аэропорту сведений нет, а вот то, что регулярно взлетают вертолёты и летят бомбить наши позиции на Запорожском направлении — сведения есть», — сказано в сообщении.

Лебедев добавил, что, по сведениям подпольщиков, солдаты ВСУ базируются в местном тубдиспансере.