Военкоры сообщили о мощном ударе по объектам ВСУ в Краматорске
«Военкоры Русской Весны»: По объектам ВСУ в Краматорске нанесён мощный удар
Удар по объектам ВСУ в Краматорске ДНР. Обложка © Telegram / «Операция Z: Военкоры Русской Весны»
По объектам ВСУ в подконтрольном Киеву Краматорске в Донецкой Народной Республике был нанесён мощный удар, сообщает телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Подробности о последствиях и повреждениях в результате атаки на данный момент не уточняются.
Согласно информации телеграм-канала, удар был нанесён в районе ДОК «Промлес», который расположён рядом с железнодорожными путями в Краматорске. Украинские СМИ подтвердили факт прилёта, не раскрыв никаких подробностей. Минобороны России пока никак не прокомментировало данную информацию.
Ранее российские военные уничтожили терминал связи Starlink ВСУ под Харьковом. Оператор боевого беспилотника, выждав подходящий момент и умело управляя дроном, точным попаданием уничтожил терминал связи украинских военных. Это зафиксировали средства объективного контроля.