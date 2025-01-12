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12 января, 16:04

Военкоры сообщили о мощном ударе по объектам ВСУ в Краматорске

«Военкоры Русской Весны»: По объектам ВСУ в Краматорске нанесён мощный удар

Удар по объектам ВСУ в Краматорске ДНР. Обложка © Telegram / «Операция Z: Военкоры Русской Весны»

Удар по объектам ВСУ в Краматорске ДНР. Обложка © Telegram / «Операция Z: Военкоры Русской Весны»

По объектам ВСУ в подконтрольном Киеву Краматорске в Донецкой Народной Республике был нанесён мощный удар, сообщает телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Подробности о последствиях и повреждениях в результате атаки на данный момент не уточняются.

Согласно информации телеграм-канала, удар был нанесён в районе ДОК «Промлес», который расположён рядом с железнодорожными путями в Краматорске. Украинские СМИ подтвердили факт прилёта, не раскрыв никаких подробностей. Минобороны России пока никак не прокомментировало данную информацию.

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Алена Пенчугина
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