По объектам ВСУ в подконтрольном Киеву Краматорске в Донецкой Народной Республике был нанесён мощный удар, сообщает телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Подробности о последствиях и повреждениях в результате атаки на данный момент не уточняются.

Согласно информации телеграм-канала, удар был нанесён в районе ДОК «Промлес», который расположён рядом с железнодорожными путями в Краматорске. Украинские СМИ подтвердили факт прилёта, не раскрыв никаких подробностей. Минобороны России пока никак не прокомментировало данную информацию.