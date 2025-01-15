Военная разведка Украины пыталась подкупить российских военнослужащих с помощью $1 млн, взамен она просила оставить позиции в Горловке в ДНР. Военная контрразведка ФСБ России сорвала эти планы, сообщает ЦОС спецслужбы.

«Представители украинской военной разведки обещали российским военнослужащим 1 миллион долларов США за оставление позиций в городе Горловка (ДНР). Устремления ГУР МОУ были своевременно выявлены военной контрразведкой ФСБ России и переведены в контролируемые условия. Получено $100 000, выплаченных украинской военной разведкой в качестве аванса» , — рассказали в ФСБ.

В ходе переговоров с разведкой ВСУ вскрыты районы сосредоточения частей украинской армии. Также подразделения нашим войск нанесли превентивные ракетно-артиллерийские удары по выявленным маршрутам передвижения украинских ВС к российским позициям. В итоге ВСУ понесли значительные потери в технике и живой сила. А полученные от противника 100 тысяч направлены на закупку материально-технических средств в интересах подразделений ВС РФ.