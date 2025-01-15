Киевская разведка пыталась подкупить российских военных за $1 млн, но лишилась денег и слила позиции ВСУ
ФСБ: Украинская разведка пыталась подкупить бойцов ВС РФ в Горловке за $1 млн
Военная разведка Украины пыталась подкупить российских военнослужащих с помощью $1 млн, взамен она просила оставить позиции в Горловке в ДНР. Военная контрразведка ФСБ России сорвала эти планы, сообщает ЦОС спецслужбы.
«Представители украинской военной разведки обещали российским военнослужащим 1 миллион долларов США за оставление позиций в городе Горловка (ДНР). Устремления ГУР МОУ были своевременно выявлены военной контрразведкой ФСБ России и переведены в контролируемые условия. Получено $100 000, выплаченных украинской военной разведкой в качестве аванса», — рассказали в ФСБ.
В ходе переговоров с разведкой ВСУ вскрыты районы сосредоточения частей украинской армии. Также подразделения нашим войск нанесли превентивные ракетно-артиллерийские удары по выявленным маршрутам передвижения украинских ВС к российским позициям. В итоге ВСУ понесли значительные потери в технике и живой сила. А полученные от противника 100 тысяч направлены на закупку материально-технических средств в интересах подразделений ВС РФ.
А ранее стало известно, что ФСБ сорвала планы Киева по угону российского вертолёта. Украинская разведка пыталась завербовать лётчика, но потерпела провал. А данные, полученные контрразведкой, помогли ударить по позициям украинской ПВО и ВСУ. По словам самого лётчика, ему предлагали отравить сослуживцев и пересечь линию фронта. Далее ГУР обещало вывезти его с семьёй в Кишинёв. В ФСБ указывают, что из-за плачевного положения разведки ЕС отказались сотрудничать с Киевом, и сорванная попытка угона показывает это. Спецслужба год водила за нос ГУРовца, пытавшегося организовать угон российского вертолёта.
VK / Минобороны РФ