В течение последних суток потери Вооружённых сил Украины на Курком направлении превысили 220 человек. В ходе боевых действий были уничтожены два танка, два бронетранспортера, пять боевых бронированных машин, шесть автомобилей, два артиллерийских орудия и четыре миномета, передаёт пресс-служба Министерства обороны.

С начала конфликта на Курском направлении противник понёс значительные потери, которые составляют более 52 120 военнослужащих, 305 танков, 229 боевых машин пехоты, 170 бронетранспортеров, 1566 боевых бронированных машин. Кроме того, по данным военного ведомства, ВСУ потеряли 1480 автомобилей, 366 артиллерийских орудий, 44 пусковые установки реактивных систем залпового огня (включая 13 HIMARS и шесть MLRS производства США).