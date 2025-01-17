Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 января, 12:11

Минобороны РФ предупредило о скором ответе за атаку на Белгород

Фото © Владимир Гердо/ТАСС

Фото © Владимир Гердо/ТАСС

16 января с территории Украины была осуществлена новая попытка ракетного удара по объектам в Белгородской области с использованием шести оперативно-тактических ракет ATACMS, произведенных в США. Об этом рассказали в Минобороны России на брифинге в пятницу.

В военном ведомстве заверили, что ответ с российской стороны не заствит себя ждать.

«В ходе противовоздушного боя все ракеты сбиты. Жертв и разрушений нет. Минобороны России предпримет меры по нанесению ответного удара», — говорится в сводке министерства.

Пепел вместо почестей: Крематории Украины переполнены из-за тайного сожжения тел бойцов ВСУ
Пепел вместо почестей: Крематории Украины переполнены из-за тайного сожжения тел бойцов ВСУ

Напомним, что до этого на минувшей неделе ВСУ среди ночи атаковали Брянскую область ракетами ATACMS и Storm Shadow. Силы ПВО сбили по шесть единиц каждой. В результате атаки один дом был уничтожен и 42 повреждены.

Марина Фещенко
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar