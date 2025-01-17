Минобороны РФ предупредило о скором ответе за атаку на Белгород
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16 января с территории Украины была осуществлена новая попытка ракетного удара по объектам в Белгородской области с использованием шести оперативно-тактических ракет ATACMS, произведенных в США. Об этом рассказали в Минобороны России на брифинге в пятницу.
В военном ведомстве заверили, что ответ с российской стороны не заствит себя ждать.
«В ходе противовоздушного боя все ракеты сбиты. Жертв и разрушений нет. Минобороны России предпримет меры по нанесению ответного удара», — говорится в сводке министерства.
Напомним, что до этого на минувшей неделе ВСУ среди ночи атаковали Брянскую область ракетами ATACMS и Storm Shadow. Силы ПВО сбили по шесть единиц каждой. В результате атаки один дом был уничтожен и 42 повреждены.