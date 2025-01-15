Россия и Украина провели первый в 2025 году обмен пленными
Россия и Украина обменялись пленными по формуле 25 на 25
Россия при посредничестве ОАЭ вернула домой из украинского плена 25 военнослужащих, взамен ВСУ переданы тоже 25 военнопленных. Об обмене сообщает Минобороны РФ.
«В результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 25 российских военнослужащих. Взамен переданы 25 военнопленных ВСУ», — говорится в сообщении ведомства.
Все российские военные сейчас находятся в Белоруссии, там им оказывают медицинскую и психологическую помощь. Всех их далее доставят в Россию для лечения и реабилитации.
Напомним, что в прошлый раз обмен военнопленными между Россией и Украиной состоялся 30 декабря 2024 года. Тогда домой вернулись 150 наших парней, столько же военных ВСУ отправилось на Украину. Позже в Киеве отметили, что обмены пленными будут происходить систематически.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ