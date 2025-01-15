Россия и Украина провели первый в 2025 году обмен пленными

Россия при посредничестве ОАЭ вернула домой из украинского плена 25 военнослужащих, взамен ВСУ переданы тоже 25 военнопленных. Об обмене сообщает Минобороны РФ.

«В результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 25 российских военнослужащих. Взамен переданы 25 военнопленных ВСУ», — говорится в сообщении ведомства.

Все российские военные сейчас находятся в Белоруссии, там им оказывают медицинскую и психологическую помощь. Всех их далее доставят в Россию для лечения и реабилитации.