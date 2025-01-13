В Кремле высказались об обмене пленными с Украиной

Работа по обмену военнопленными с Украиной проходит нелегко, однако она будет продолжаться. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы продолжаем обсуждение возможных обменов. Мы заинтересованы в этом. Процесс идёт нелегко», — указал представитель Кремля в беседе с журналистами.