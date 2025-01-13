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Регион
13 января, 10:23

В Кремле высказались об обмене пленными с Украиной

Песков заявил, что РФ продолжит работу по обмену военнопленными с Украиной

Работа по обмену военнопленными с Украиной проходит нелегко, однако она будет продолжаться. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы продолжаем обсуждение возможных обменов. Мы заинтересованы в этом. Процесс идёт нелегко», — указал представитель Кремля в беседе с журналистами.

Песков добавил, что для России важна жизнь каждого военнослужащего, находящегося в плену. Поэтому работа по обмену пленными будет продолжена, отметил он.

Многодетный уралец вернулся из украинского плена в результате обмена
Многодетный уралец вернулся из украинского плена в результате обмена

Напомним, что 30 декабря 2024 года между Россией и Украиной состоялся обмен военнопленными по формуле 150 на 150. В Минобороны РФ отметили, что парней удалось вернуть домой, в том числе благодаря гуманитарным усилиям ОАЭ. После освобождения наши бойцы первым делом связались с родными. А на Украине отметили, что обмены пленными будут происходить систематически.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Yulai Studio

Александр Юнашев
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