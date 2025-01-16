Частный самолёт и кортеж: Жену Зеленского сняли на горнолыжном курорте в Швейцарии
Экс-нардеп Мосийчук: Елена Зеленская отдыхает на горнолыжном курорте в Швейцарии
Жену лидера киевского режима Владимира Зеленского Елену заметили в швейцарском горнолыжном районе Санкт-Мориц. Видеозапись разместил в Сети экс-депутат Украины Игорь Мосийчук.
На видео показана группа пассажиров, выходящих из частного самолёта, после чего они садятся в автомобили. Колонна направляется к шлагбауму, где несколько женщин выходят из машин.
Жена Зеленского на курорте в Швейцарии. Видео © t.me/Ігор Мосійчук
Однако официальные представители Киева опровергли это, заявив, что опознать Зеленскую на представленных кадрах невозможно.
«На данном видео изображены лишь неизвестные люди, садящиеся в автомобили. Опознать Первую леди или её окружение по этим кадрам невозможно», — приводит заявление портал «Страна» в Telegram-канале.
Тем не менее, Мосийчук подчеркнул, что позже раскроет детали о гостинице и номере, где проживают «самые величественные».
Недавно Елена Зеленская вызвала оживленные обсуждения среди украинцев в Сети, пожаловавшись на действия России в Запорожской области. Сообщение об этом появилось на её странице в соцсети Х. Она убеждена, что мировое сообщество недостаточно помогает Киеву.
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