Частный самолёт и кортеж: Жену Зеленского сняли на горнолыжном курорте в Швейцарии

Жену лидера киевского режима Владимира Зеленского Елену заметили в швейцарском горнолыжном районе Санкт-Мориц. Видеозапись разместил в Сети экс-депутат Украины Игорь Мосийчук.

На видео показана группа пассажиров, выходящих из частного самолёта, после чего они садятся в автомобили. Колонна направляется к шлагбауму, где несколько женщин выходят из машин.

Жена Зеленского на курорте в Швейцарии. Видео © t.me/Ігор Мосійчук

Однако официальные представители Киева опровергли это, заявив, что опознать Зеленскую на представленных кадрах невозможно.

«На данном видео изображены лишь неизвестные люди, садящиеся в автомобили. Опознать Первую леди или её окружение по этим кадрам невозможно», — приводит заявление портал «Страна» в Telegram-канале.

Тем не менее, Мосийчук подчеркнул, что позже раскроет детали о гостинице и номере, где проживают «самые величественные».