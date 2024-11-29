«Орешник» (ракета)
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 ноября, 18:39

«Очень недостойно»: Европейцы раскритиковали интервью Зеленской для итальянской газеты

Читатели Le Figaro спросили у Зеленской про украденные деньги после интервью

Елена Зеленская. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / olenazelenska_official

Елена Зеленская. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / olenazelenska_official

Интервью жены Владимира Зеленского Елены итальянской газете La Repubblica вызвало неоднозначную реакцию у читателей французского издания Figaro. Во время беседы она сказала, что конфликт на Украине «закалил её мужа».

«А что с украденными деньгами, вы планируете их возвращать?», — поинтересовался в комментариях один из пользователей.

«Может, у Зеленского и болит спина, но вот молодёжь страны гибнет или теряет руки и ноги, остаются калеками на всю жизнь… Так что поскромнее, мадам! Очень недостойное интервью», — написал другой читатель.

«Госпожа Зеленская» находится с визитом«, пока украинцы гибнут на передовой!» — возмутилась ещё одна читательница.

Также пользователей крайне удивило заявление Елены Зеленской о том, что лишь немногие украинцы предпочитают выезжать из страны. В комментариях были приведены открытые источники, доказывающие, что из страны с февраля 2022 года выехало в Европу не менее 8 миллионов беженцев.

Воссоединение народов: Медведчук заявил, что уже 15,7 млн украинцев сбежали от Зеленского в Россию
Воссоединение народов: Медведчук заявил, что уже 15,7 млн украинцев сбежали от Зеленского в Россию

Ранее Life.ru писал, что выступление Елены Зеленской в Университете Любляны было отменено по неясным причинам. Примечательно, что незадолго до этого произошел инцидент — неизвестный мужчина начал выкрикивать, что Россия одержит победу в конфликте на Украине.

Мария Любицкая
  • Новости
  • Елена Зеленская
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Владимир Зеленский
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar