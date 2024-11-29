«Очень недостойно»: Европейцы раскритиковали интервью Зеленской для итальянской газеты

Интервью жены Владимира Зеленского Елены итальянской газете La Repubblica вызвало неоднозначную реакцию у читателей французского издания Figaro. Во время беседы она сказала, что конфликт на Украине «закалил её мужа».

«А что с украденными деньгами, вы планируете их возвращать?», — поинтересовался в комментариях один из пользователей.

«Может, у Зеленского и болит спина, но вот молодёжь страны гибнет или теряет руки и ноги, остаются калеками на всю жизнь… Так что поскромнее, мадам! Очень недостойное интервью», — написал другой читатель.

«Госпожа Зеленская» находится с визитом«, пока украинцы гибнут на передовой!» — возмутилась ещё одна читательница.

Также пользователей крайне удивило заявление Елены Зеленской о том, что лишь немногие украинцы предпочитают выезжать из страны. В комментариях были приведены открытые источники, доказывающие, что из страны с февраля 2022 года выехало в Европу не менее 8 миллионов беженцев.