В Словении отменили выступление Елены Зеленской в университете

Выступление Елены Зеленской, жены Владимира Зеленского, в Университете Любляны было отменено по неясным причинам. Об этом сообщает Словенское телеграфное агентство.

«Зеленская посетила во вторник университет в Любляне, чтобы ознакомиться с его деятельностью по помощи студентам с Украины, но отменила анонсированное выступление на факультете политических наук по неизвестным причинам», — говорится в публикации.

Сообщается, что незадолго до этого Елена Зеленская, вместе с мужем президента Словении Наташи Пирц-Мусар Алешем, посетила Национальную университетскую библиотеку. Во время их визита произошел инцидёнт — неизвестный мужчина начал выкрикивать, что Россия одержит победу в конфликте на Украине. Полиция смогла установить его личность, однако неясно, последуют ли какие-либо правовые меры в отношении его.