В Словении отменили выступление Елены Зеленской в университете
Выступление Елены Зеленской, жены Владимира Зеленского, в Университете Любляны было отменено по неясным причинам. Об этом сообщает Словенское телеграфное агентство.
«Зеленская посетила во вторник университет в Любляне, чтобы ознакомиться с его деятельностью по помощи студентам с Украины, но отменила анонсированное выступление на факультете политических наук по неизвестным причинам», — говорится в публикации.
Сообщается, что незадолго до этого Елена Зеленская, вместе с мужем президента Словении Наташи Пирц-Мусар Алешем, посетила Национальную университетскую библиотеку. Во время их визита произошел инцидёнт — неизвестный мужчина начал выкрикивать, что Россия одержит победу в конфликте на Украине. Полиция смогла установить его личность, однако неясно, последуют ли какие-либо правовые меры в отношении его.
Ранее Владимир Зеленский получил западную оплеуху. Канцлер ФРГ Олаф Шольц проигнорировал его просьбу не звонить президенту РФ Владимиру Путину. При этом немецкий политик не совсем честно заявил, что якобы не обсуждал с российским лидером украинский конфликт, хотя эта тема действительно поднималась в ходе их беседы. Позже стало известно, что экс-комик даже поссорился со своим немецким коллегой из-за отказа последнего поставлять ракеты Киеву.
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