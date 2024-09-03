Елена Зеленская разошлась с мужем в показаниях о смертоносном ударе по училищу ВСУ в Полтаве

Супруга Владимира Зеленского Елена опубликовала на своей странице в Х свои данные по погибшим после сокрушительного удара ВС РФ по учебно-тренировочному центру войск связи (в/ч А3990) в Полтаве. При этом она разошлась в показаниях с мужем.

По словам первой леди Украины, как она до сих пор сама себя называет, количество погибших после атаки по военному училищу увеличилось до 47. При этом ранены оказались 206 человек.