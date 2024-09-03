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3 сентября, 14:28

Елена Зеленская разошлась с мужем в показаниях о смертоносном ударе по училищу ВСУ в Полтаве

Зеленская заявила о 47 погибших и 206 раненых при ударе по училищу ВСУ в Полтаве

Супруга Владимира Зеленского Елена опубликовала на своей странице в Х свои данные по погибшим после сокрушительного удара ВС РФ по учебно-тренировочному центру войск связи (в/ч А3990) в Полтаве. При этом она разошлась в показаниях с мужем.

По словам первой леди Украины, как она до сих пор сама себя называет, количество погибших после атаки по военному училищу увеличилось до 47. При этом ранены оказались 206 человек.

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Ранее ВС РФ нанесли мощный удар «Искандерами» по военному училищу в Полтаве, где действующие и отставные иностранные наёмники готовили украинских специалистов РЭБ. Позднее в сети опубликовали видео с последствиями удара. После него возник и Владимир Зеленский, рассказавший, что из-за прилёта погиб 41 человек, а ещё 180 — ранены, что отличается от данных его жены и военкоров, которые заявляют о большем количестве жертв и раненых.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Владимир Озеров
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