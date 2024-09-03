Елена Зеленская разошлась с мужем в показаниях о смертоносном ударе по училищу ВСУ в Полтаве
Зеленская заявила о 47 погибших и 206 раненых при ударе по училищу ВСУ в Полтаве
Супруга Владимира Зеленского Елена опубликовала на своей странице в Х свои данные по погибшим после сокрушительного удара ВС РФ по учебно-тренировочному центру войск связи (в/ч А3990) в Полтаве. При этом она разошлась в показаниях с мужем.
По словам первой леди Украины, как она до сих пор сама себя называет, количество погибших после атаки по военному училищу увеличилось до 47. При этом ранены оказались 206 человек.
Ранее ВС РФ нанесли мощный удар «Искандерами» по военному училищу в Полтаве, где действующие и отставные иностранные наёмники готовили украинских специалистов РЭБ. Позднее в сети опубликовали видео с последствиями удара. После него возник и Владимир Зеленский, рассказавший, что из-за прилёта погиб 41 человек, а ещё 180 — ранены, что отличается от данных его жены и военкоров, которые заявляют о большем количестве жертв и раненых.
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